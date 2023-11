Otvorite vrata ljepote i zakoračite u The Rite store

Ljepota nije samo vanjska pojava, već i sklad između unutarnje blistavosti i njege kože. U svijetu gdje su proizvodi za njegu postali esencijalni, The Rite store, ističe se kao epicentar luksuznih brandova posvećenih očuvanju ljepote i zdravlja. The Rite store nije samo trgovina, već destinacija koja slavi individualnost i unikatnost. Ovaj beauty concept store smješten u zagrebačkom Kaptol centru ne nudi samo proizvode, već stvara iskustvo gdje ljepota postaje ritual. Od ulaska, do izbora personaliziranih proizvoda, iskustvo je prilagođeno svakom posjetitelju.

The Rite Store donosi pažljivo odabrane premium brandove za njegu kože, tijela i kose. Svaki proizvod nosi pečat vrhunske kvalitete i predstavlja spoj stručnosti, inovacije i predanosti očuvanju ljepote. Osim toga, nišni parfemi pridružili su se ponudi, omogućavajući pronalazak jedinstvenog signature mirisa koji nije dostupan svakome. Tako su na policama svoje mjesto pronašli nagrađivani luksuzni parfemi, Sana Jardin, iza kojih stoji jedan od najpoznatijih noseva na svijetu, Carlos Benaim. Upravo njihove mirise obožava i Jessica Alba, a svi mirisi su veganski i cruelty-free. Iz Norveške do Hrvatske došli su i parfemski mirisi kuće Son Venin čiji miris, Santal Super, obožava i Billie Eilish. Prekretnicu u proizvodnji parfema pokrenuo je upravo kanadski parfumer, Hiram Green, čiji se mirisi također mogu pronaći na policama beauty concept storea. Kada je otkrio da gotovo svi parfemi sadrže sintetičke sastojke, dao si je zadatak stvoriti 100% prirodne mirise, te je osnovao svoju parfemsku kuću. Zanimljivo je da nakon što umiješa sve sastojke, ostavlja mirise da odleže barem tri mjeseca prije nego ih stavlja u bočice.

Kada govorimo o njezi lica nezaobilazno ime u beauty svijetu je Le Domaine iza koje stoji Brad Pitt, a čiji su proizvodi oduševili čak i Gwyneth Paltrow. Njihovi proizvodi rezultat su poštovanja prema prirodi, stoga su sastojci skoro pa 100% prirodnog podrijetla. Drugi brend čiji su proizvodi također u potpunosti lišeni sintetičkih sastojaka je Tata Harper Scincare. Njihove formule sadrže iznimno učinkovite prirodne sastojke, a vjeruju im i mnoge poznate osobe poput Emme Watson, Gigi Hadid i mnogih drugih. Surya je brend koji nastoji pomoći svojim korisnicima da vrate ravnotežu i zdravlje, te ponovno uspostave povezanost s prirodom, a njihove proizvode među brojnim kupcima obožava i Kourtney Kardashian, stoga će zasigurno brzo nestajati s polica.

U prirodnim proizvodima za njegu tijela jedno od vodećih mjesta zauzima Salt & Stone čiji je glavni fokus upravo na ekologiji. Za svoje proizvode koriste recikliranu plastiku iz mora, te obnovljive izvore energije, a također aktivno sudjeluju u borbi za okoliš.

Na licima poznatih manekenki poput Belle Hadid i Hailey Bieber često se mogu vidjeti make up proizvodi svjetski poznatog brenda Roen. Njihova maskara, ove godine, uvrštena je u 37 najboljih maskara. S druge strane, brend Sweed među svojim proizvodima nudi visokokvalitetne umjetne trepavice koje su prirodnog izgleda i mogu se nositi svakodnevno. Dodatno u ponudi proizvoda imaju i Eyelash Growth Serum koji u samo 4 do 6 tjedana pruža dulje, jače i gušće trepavice. Luksuzni make up brend koji obožava Emma Watson je Kjaer Weis. Upravo je njihova i prva organska maskara na svijetu, Im-Possible Mascara, koja u isto vrijeme daje volume i potiče rast trepavica, te ih njeguje i produljuje.

Foto: Promo

Njega kose i vlasišta jednako je važna kao i njega kože. Svoje mjesto u The Rite Storeu zauzeo je Monpure, čije formule biljnog podrijetla hrane i njeguju vlasište i folikulu kose. Njihovi najpoznatiji proizvodi fokusiraju se upravo na zdravlje kose, te sprječavaju njezino ispadanje. Dr. Barbara Sturm Molecular Cosmetics savršen je spoj znanosti, estetske medicine i visokoučinkovitih biljnih ekstrakata, a u svojoj ponudi uz proizvode za njegu kože također imaju i proizvode za njegu kose, te su vrlo lako dospjeli u ponudu premium proizvoda The Rite Storea.

Kako bi upotpunili cijeli doživljaj dolaska u concept store, Zvonimir Franić i Karlo Rusan, svojoj ponudi dodali su i luksuzne, ručno rađene mirisne svijeće brenda August&Piers.

The Rite store je izvrsno mjesto koje okuplja vrhunske brendove za njegu tijela, kože i kose. Ova oaza ljepote nudi premium preparativnu i dekorativnu kozmetiku renomiranih brendova s limitiranom distribucijom, kao i nišne parfeme i mirisne svijeće. Otvoren u zagrebačkom Kaptol Centru, ovaj beauty concept store rezultat je spoja stručnosti frizera Zvonimira Franića i vizažista Karla Rusana. U ovoj oazi ljepote, svatko može pronaći proizvode koji će njegovati i naglasiti vlastitu prirodnu ljepotu, a možete ih kupiti i online na linku: https://theritestore.com/

Foto: Promo

Foto: Promo

Foto: Promo

Foto: Promo