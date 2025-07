Ljetni hit popusti do -50%: Steve Madden donosi najpoželjnije modne komade sezone

Kao brend koji uvijek prvi donosi ono što se nosi u svjetskim modnim metropolama, Steve Madden na police donosi kombinaciju najnovijih silueta, tekstura i stilskih izričaja

Steve Madden, sinonim za odvažan stil i globalni pionir u svijetu obuće, ponovno pomiče granice mode i shopping uzbuđenja. S velikim ljetnim sniženjem do -50%, ovaj kultni njujorški brend donosi najbolje od svjetskih trendova – sada po pristupačnijim cijenama, a sve dostupno u FASHION&FRIENDS multibrend trgovina i u Steve Madden trgovini u Mall of Splitu te online fashionandfriends.com.

Kao brend koji uvijek prvi donosi ono što se nosi u svjetskim modnim metropolama, Steve Madden na police donosi kombinaciju najnovijih silueta, tekstura i stilskih izričaja – za sve one koji žele biti primijećeni. Njegovi modeli redovito dominiraju street style scenom od New Yorka i Londona do Pariza i Milana, a sada su dostupni i domaćoj publici – po popustima do -50%.

U ponudi su: statement sandale – s upečatljivim detaljima i blok petama za večernji izlazak ili brunch s prijateljicama, stylish papuče i slip-on modeli – za svakodnevnu dozu stila bez kompromisa, robusne tenisice s chunky potplatom – inspirirane urbanim stilom i glazbenom scenom, torbice i modni dodaci – zaokružite outfit s prepoznatljivim Madden pečatom.

Steve Madden se ne boji eksperimentirati s dizajnom i materijalima – svaki komad nosi snažnu modnu poruku i pruža osjećaj samopouzdanja. Namijenjeni su onima koji žele biti drugačiji, moderni, u korak s trendovima, ali uvijek svoji.

Steve Madden kolekcije na do -50% popusta možete pronaći u FASHION&FRIENDS trgovinama diljem Hrvatske i to u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Puli, Zadru, Splitu te u Steve Madden trgovini u Mall of Split, a ponudu možete istražiti i online putem platforme fashionandfriends.com.

FASHION&FRIENDS

ZAGREB - Arena Centar, Vice Vukova 6

SPLIT – Mall of Split, Josipa Jovića 93 – Joker centar, Put brodarice 6, City centar One, Vukovarska ul.207

ZADAR - Supernova, Ulica akcije Maslenica 1

RIJEKA – Tower Centar, Janka Polića Kamova 81a

OSIJEK – Portanova, Svilajska 31A

PULA – Max City, Stoja 14A

STEVE MADDEN

SPLIT – Mall of Split, Josipa Jovića 93

Požurite! Zalihe su ograničene, a popusti traju do isteka zaliha! Jer prava moda počinje s dobrim parom cipela. A oni koji nose Steve Madden – nikad ne koračaju prosječno.