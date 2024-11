Otvorena je još jedna Douglas parfumerija u centru Zagreba

Douglas parfumerije, omiljena destinacija za sve beauty entuzijaste, ponosno su otvorile svoju novu parfumeriju na prestižnoj lokaciji u samom srcu Zagreba na centralnoj lokaciji – Trgu bana Josipa Jelačića 7. Na VIP otvorenju okupili su se brojni uzvanici iz svijeta ljepote, mode i zabave, a svojim prisustvom dodatno su istaknuli značaj samog događaja. Uz domaće goste, svečanom otvorenju pridružili su se i uvaženi gosti Douglas parfumerija iz regije, kao i gospodin Fabio Pampani, potpredsjednik i glavni izvršni direktor za Douglas regiju Južne Europe.

U luksuznom ambijentu nove poslovnice, uz ugodno druženje u svečanom tonu proslavljeno je otvorenje koje su svojim dolaskom podržala mnoga poznata lica poput Alke Vuice, Ive Todorić, Paule Sikirić, Jelene Perić, Anje Dujaković, Karle Zelić, Ivane Pirizović, Lade Mitrašinović i mnogi drugi.

Ekskluzivna Douglas parfumerija postaje centralna beauty destinacija na Trgu bana Josipa Jelačića i donosi mnoge novitete uz još bogatiji asortiman popularnih brendova kao što su e.l.f., Mulac, Dear Dahlia, Benefit Cosmetics, Dropology, Florence by Mills, SmashBox, Augustinus Bader, Kilian, Beigic, Maison Margiela, Too Faced i mnogi drugi. Kupcima će na raspolaganju biti dostupne ekskluzivne beauty usluge poput Make up School by Douglas te profesionalnog savjetovanja o njezi kože. Nova parfumerija zasigurno će postati nezaobilazno mjesto za sve ljubitelje ljepote.

Osim široke palete beauty proizvoda, posjetitelji će uživati i u posebnom Douglas caffe prostoru, osmišljenom kao ambijentalno okruženje za relaksaciju i istraživanje najnovijih beauty trendova uz šalicu kave.

„Otvorenje nove centralne poslovnice na Trgu bana Josipa Jelačića za nas je posebna prekretnica i s velikim zadovoljstvom omogućujemo našim kupcima da uživaju u vrhunskom iskustvu ljepote u samom srcu Zagreba. U Douglas parfumerijama nastojimo donijeti najnovije i najbolje iz svijeta ljepote, uz osobnu i profesionalnu uslugu koja svakom posjetitelju omogućuje da se osjeća posebno. Ponosni smo što vam predstavljamo i Douglas caffe – prostor gdje se možete opustiti u ugodnom ambijentu. Naša terasa pruža savršeno mjesto za predah s pogledom na Trg bana Josipa Jelačića. Vjerujemo da će kupci prepoznati naš trud i uživati u svakom koraku ovog beauty putovanja.“, izjavila je izvršna direktorica Douglas Adriatic Clustera, gđa. Adrijana Bokan.

Posjetite već danas novu Douglas parfumeriju na Trgu bana Jelačića 7 i uživajte u jedinstvenoj ponudi ekskluzivnih beauty brendova te brojnim pogodnostima!

