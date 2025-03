Nova era dentalne higijene – stigla je Oral-B iO2 električna četkica za zube

Povodom Svjetskog dana oralnog zdravlja, Oral-B predstavio je novu iO2 električnu četkicu za zube koja unosi profesionalni osjećaj čišćenja u svakodnevnu rutinu oralne njege.

Dizajnirana za lak prijelaz s klasične na električnu četkicu za zube, nova Oral-B iO2 kombinira nježne mikrovibracije i jedinstvene okrugle glave kako bi rezultati pranja bili što učinkovitiji. U odnosu na klasične zubne četkice, iO2 donosi 100 % bolje rezultate s ciljem pružanja osjećaja profesionalnog, dentalnog čišćenja zuba u udobnosti vlastitog doma.

Predstavljanju se pridružila i dr. Larisa Musić te poručila: “Raduju me prilike u kojima možemo progovarati o dentalnom zdravlju jer gotovo polovica stanovnika na svijetu ima karijes, dok svakoj desetoj odrasloj osobi prijeti gubitak zuba uslijed parodontitisa. Obje bolesti uzrokovane su bakterijskim plakom – naslagama na zubima te iznad i ispod zubnog mesa. No, dobre vijesti su te da se plak zapravo uklanja pravilnom i efikasnom dentalnom higijenom. Ručne četkice u prosjeku uklone samo 42 % plaka. Upravo zato svojim pacijentima preporučujem Oral-B električne četkice za zube jer one kombiniraju oscilacijsko-rotacijske kretnje i mikrovibracije i apsolutno su superiorne u uklanjanju naslaga.“

Foto: Promo

Oral-B iO2 četkice za zube uklanjaju 100 % više plaka u usporedbi s ručnim četkicama za zube pružajući optimalnu zaštitu desni. Uz to, uklanja 150 % više plaka u teško dostupnim područjima usta. Tu je i dvominutni mjerač vremena koji vas svakih 30 sekundi upozorava da promijenite zonu kako bi vaše pranje zubi bilo temeljito i trajalo koliko stomatolozi preporučuju.

Foto: Promo

„Svjetski dan oralnog zdravlja proslavili smo na najbolji mogući način – podsjetnikom na važnost dentalne higijene. Vođeni time, kao i kontinuiranim tehnološkim inovacijama, kreirali smo novu Oral-B iO2 električnu četkicu za zube kako bismo olakšali svakodnevicu što većeg broja ljudi, a i omogućili lakši prijelaz s klasične na električnu četkicu. Dizajnirana za jednostavno i praktično korištenje, kombinira tri različita načina rada što omogućuje prilagodbu prema vlastitim preferencijama. Vjerujem da će potrošači prepoznati Oral-B iO2 i uvjeriti se u razliku koju donosi“, poručila je Roberta Čirjak, marketinška menadžerica P&G-a za Hrvatsku i Sloveniju.

Oral-B iO2 doseže mjesta koja su nedostupna klasičnim četvrtastim četkicama, što omogućuje temeljito čišćenje, dok automatski senzor pritiska usporava rad četkice kada je pritisak presnažan, štiteći tako desni.

Više informacija potražite na linku.

***

Oral-B je broj 1 brend četkica za zube kojeg preporučuju stomatolozi diljem svijeta i prvi brend električnih četkica za zube kojeg je prihvatilo Američko stomatološko udruženje, što dokazuje najviše standarde sigurnosti i učinkovitosti. Električne četkice za zube Oral-B poboljšavaju zdravlje desni tako što uklanjaju do 100 % više plaka od običnih ručnih četkica za zube. Pomažu poboljšati navike pranja zuba kroz razne funkcije kao što su dvominutni mjerač vremena ili senzor pritiska. Neki modeli također omogućavaju povezivanje putem aplikacije za potpuni Oral-B doživljaj.

Foto: Promo