Na beauty večeri o kojoj svi pričaju Maybelline New York je predstavio inovaciju koja pomiče granice

U autentičnom postindustrijskom prostoru koji podsjeća na misteriozne ulice New Yorka koje skrivaju dobru zabavu, okupili su se pjevači, influenceri, poznate osobe i predstavnici medija povodom predstavljanja Lash Sensational Body maskare koja ima dvostruki učinak: istovremeno podiže trepavice i daje im volumen!

Kada puls New Yorka donese energiju i stil Manhattana, rezultat su društvene mreže preplavljene dojmovima s događanja koje je okupilo cijelu regiju. Poznati make-up brend, Maybelline New York, otvorio je godinu predstavljanjem svoje najnovije inovacije te tim povodom priredio zabavu u svom prepoznatljivom urbanom stilu, a Beograd je tom prilikom na jednu večer postao središte beauty scene cijele regije.

Događaj je otvorio Đorđe Ćulafić Džordži, te u ulozi domaćina večeri poželio dobrodošlicu gostima iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, dok su predstavnice brenda Maybelline New York, Ivona Marinković i Ksenija Tasić, uvele uzvanike u svemir FULL BODY volumena trepavica i otkrile sve o novoj maskari o kojoj su žene dugo maštale.

„Maybelline nije samo šminka, to je povijest koja je započela jednom malom, ali moćnom idejom. Prije više od 100 godina, jedan brat, William, želio je pomoći svojoj sestri Maybel da istakne svoju ljepotu i tako je nastala prva maskara! Ta mala obiteljska formula postala je globalna revolucija. Danas je Maybelline NY brend broj 1 na svijetu, ali nikada nismo zaboravili odakle smo krenuli – od maskare koja ženi daje samopouzdanje“, izjavila je Ivona Marinković, viša voditeljica proizvoda za brendove za MNY i Essie.

Zacrtani ciljevi u makeup industriji su ostvareni, reinterpretacija uzvišenosti i luksuza, sofisticiranost i senzacionalna postojanost trepavica te rješenje za svaki tip i oblik trepavica koje je usavršilo Maybelline NY portfolio.

„Moj je posao slušati što žene doista žele. A što želimo? Želimo sve! Ne želimo birati između volumena i duljine, ne želimo birati između podignutih trepavica i definicije. Želimo pogled koji ostavlja bez daha, bez kompromisa. I napokon imamo odgovor na sve te želje“, dodala je Ksenija Tasić, voditeljica proizvoda za kategorije očiju i usana brenda MNY, te prepustila riječ domaćinu koji je najavio početak nezaboravne zabave prepune iznenađenja.

Oduševljenje se nije nametalo ono se jednostavno osjećalo, a atmosferu je do vrhunca dovela regionalna zvijezda Džejla Ramović, s kojom je publika uživala, plesala i pjevala punih 90 minuta. Zatim je uslijedio trenutak koji nitko nije očekivao, na pozornici joj se pridružio gost iznenađenja. Na opće oduševljenje svih prisutnih, osobito dama, jedan od najpopularnijih pjevača i glazbenika u regiji, Henny, je s Džejlom izveo njihov poznati duet i još nekoliko pjesama, stvarajući uspomenu koja će se dugo pamtiti.

Uzvanici su imali priliku zabaviti se i u različitim aktivacijama: prošetati pokretnom trakom kroz nestvarne prizore Velike Jabuke, ali i uživati u snu svake žene u autentičnom Maybelline NY makeup kutku gdje su mogli isprobati Body Curve četkicu, dizajniranu s ciljem podizanja trepavica od korijena do vrha, bez stvaranja grudica i razmazivanja. Najveći dojam u scenografiji ostavila je velika ljuljačka u obliku maskare koja pruža FULL BODY volumen, postojan do 24 sata*.

Maybelline evolucija vidi se upravo u sinergiji inovacije proizvoda i kontinuiranog razvoja identiteta. Brend je sada postavio novi standard u raznolikom asortimanu formula i četkica za sve tipove trepavica, koje kombinira s ekscentričnim nijansama prateći trendove i kulturne pokrete, a pritom ostaje relevantan za sve.

Možda je ovo bila beauty zabava godine… a možda je to Maybelline!