Mirisi koji govore više od riječi: inspiracija za darivanje bez stresa

Kupnja božićnih poklona samo zvuči jednostavno… Svi dobro znamo da se potraga za idealnim poklonom kad-tad zakomplicira, a nerijetko kratkotrajni popusti i akcije stvaraju dodatan stres. Za kupnju bez stresa, imamo dva savjeta: 1. za bitnu osobu u svom životu odaberite miris, klasik među poklonima; 2. uzmite si vremena koliko god vam treba - jer su mirisi u dm trgovinama i dm online shopu dostupni po d m Dobrim cijenama u svako vrijeme , koje se ne mijenjaju tijekom najmanje četiri mjeseca.

Kako bismo vam tu potragu dodatno olakšali i kupnji božićnih poklona vratili onu dozu uzbuđenja i radosti koja je uvijek treba pratiti, među brojnim mirisima koje dm nudi odabrali smo naše favorite, koji vam ujedno mogu donijeti dodatne dm active beauty bodove.

Za njega: karizma, magnetizam i doza misterioznosti

bruno banani Magnetic Man je miris koji odmah privlači pažnju zahvaljujući energičnoj kombinaciji bergamota, mandarine i muškatne kadulje. To je miris za muškarca koji je šarmantan, odvažan i pomalo provokativan, i uvijek ostavlja dojam, čak i kad to ne pokušava.

Ako poklanjate miris muškarcu koji ima onaj opušteni šarm i humor koji razoružava, bruno banani Magic Man bi mogao biti pravi izbor. Uvod obilježen muškatnim oraščićem, kardamomom, tamjanom i crnim paprom daje mu mističnu, toplu energiju. U srcu se spajaju kakao drvo, ciklama i baršunasti cvjetni tonovi, dok drvene note, pačuli i jantar ostavljaju za sobom trag koji je smiren, elegantan i muževan.

Za nju: elegancija, samopouzdanje i nježnost

Christina Aguilera By Night spaja mandarine, crvene jabuke i frezije u svježem početku, a zatim nježno prelazi u cvjetno srce od đurđice, cvijeta breskve i heliotropa. Baza od sandalovine, jantara i vanilije donosi toplinu i senzualnost te ga čini idealnim za žene koje vole biti primijećene i uvijek ostaju elegantne.

women'secret Lady Tenderness savršen je odabir za romantične duše koje vole nježne i ženstvene i kombinacije. Započinje svježim, vedrim spojem kokosa i kruške, zatim se otkriva jasminom i tonkom u srcu, dok završne note vanilije i sandalovine daju mirisu mekoću i zaigranost. Ovaj miris svakom trenutku daje dozu nježnosti.

Ako odaberete jedan od ovih mirisa ili se pak odlučite za neke druge bruno banani, Christina Aguilera ili women'secret mirise, do kraja studenog u 'Moj dm' aplikaciji možete aktivirati kupon za ostvarivanje 20x više bodova pri njihovoj kupnji. Tako ćete imati savršeni poklon za bitnu osobu u svom životu, a na dm active beauty kartici još više bodova uz koje ćete moći ostvariti uštede.

Više mirisne inspiracije potražite na dm.hr ili u 'Moj dm' aplikaciji.