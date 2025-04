'Minecraft film' oduševio sve generacije - najzabavnija premijera godine okupila poznate i njihove mališane

U srijedu navečer Cinestar Arena IMAX® postao je najzabavnije mjesto u gradu – održana je premijera dugo očekivanog „Minecraft filma”, koji je u hrvatska kina stigao u distribuciji Blitz filma! Ovaj avanturistički igrani film temeljen na najprodavanijoj videoigri svih vremena oduševio je sve prisutne. Atmosfera je bila sve samo ne obična – brojne poznate osobe sa svojim članovima obitelji došle su uživati u spektaklu punom boja, mašte i kockastih čuda!

Hrvatsku sinkronizaciju upotpunjuje impresivna glumačka postava koju čine: Ervin Baučić kao Steve, Amar Bukvić kao Garrette, Darin Pavišić kao Henry, Lora Simikić kao Natalie, Lu Jakelić kao Dawn, Radojka Šverko kao Malgosha, Alka Vuica kao VP Marlene, Filip Detelić kao Chungus, Goran Malus kao Daryl, Marko Šapit kao Reporter te Miro Čabraja kao Gunchie.

Premijera je okupila brojne poznate osobe, među kojima su bili influenceri Andro Anić, Justus Reid, Miro Čabraja, Lu Jakelić, Natko Beck, Adrian Krajcar, Filip Ščrbak, Lea Biljman, Ana Zibar, Ida Prester i mnogi drugi. Na premijeru je došao i pjevač grupe Vatra Ivan Dečak te Jacques Houdek s obitelji, gejmeri Marko Dolenc i Toni Baloni te glumci Lovro Juraga i Amar Bukvić. Svi su sa širokim osmijehom koračali kroz Minecraft svijet ispunjen veseljem, šarenilom i nezaboravnom zabavom! Društvene mreže su ubrzo preplavili komentari i oduševljeni dojmovi s premijere, dok su brojni gosti dijelili svoje omiljene trenutke iz filma i istaknuli nevjerojatne vizualne efekte i atmosferu koji čine ovaj film posebnim.

Foto: Bojan Zibar

Osim projekcije filma, djeca i odrasli mogli su uživati u nevjerojatnoj izložbi Minecraft skulptura koje su izrađene od više od 35.000 papirnatih kvadratića – i to bez korištenja ljepila! Autori skulptura su desetogodišnja Lucija i dvanaestogodišnji Luka Kapović, veliki obožavatelji Minecrafta, uz malu, ali važnu pomoć svog tate Ivana. Njihovo strpljenje i kreativnost rezultirali su impresivnim radovima na kojima su radili preko šest mjeseci i više od 360 sati – i sve to kako bi svoju ljubav prema Minecraft svijetu podijelili s drugima! Premijera je bila pravi raj za djecu, a uzbuđenje je bilo toliko da su se ushićeni uzvici čuli i nakon projekcije.

„Minecraft film“ donose studiji Warner Bros. Pictures i Legendary Pictures u produkciji Vertigo Entertainmenta/ On The Roam / Mojäng Studios, redatelja Jareda Hessa. Četvero autsajdera — Garrett “Smetlar” Garrison, Henry, Natalie i Dawn—suočavaju se s običnim problemima sve dok ih tajanstveni portal ne povuče u Overworld: neobičan, kubični svijet prepun mašte. Da bi se vratili kući, morat će ovladati ovim svijetom (i obraniti ga od prijetnji poput Piglina i Zombija), dok istovremeno kreću na magično putovanje s neočekivanim majstorom izrade – Steveom. Zajedno će morati biti hrabri i ponovno otkriti svoje jedinstvene kreativne vještine - one koje su im potrebne da bi uspjeli i u stvarnom svijetu.

U originalnoj verziji, koju također možete pogledati u kinima, glumačku postavu čine svjetske zvijezde poput Jacka Blacka, Jasona Momoe, Emme Myers, Danielle Brooks, Jennifer Coolidge i Sebastiana Eugenea Hansena.

Ovo je najveća filmska avantura godine – nevjerojatna vizualna poslastica koja spaja humor, akciju i čaroliju mašte. Svijet Minecrafta oživio je na velikom platnu, pretvarajući blokove i piksele u fantastičnu priču punu hrabrosti, prijateljstva i kreativnosti. Prepuna zabave, uzbuđenja i uzbudljivih preokreta, ova filmska pustolovina odvest će vas u čudesni svijet prepun neobičnih likova, zagonetnih portala i opasnih izazova koje mogu nadjačati samo hrabrost i timski duh. Pridružite se nevjerojatnoj ekipi u epskoj borbi za spas svijeta mašte – i vlastitog svijeta. „Minecraft film“ donosi do sada neviđeni vizualni spektakl i poziva vas na putovanje kakvo samo mašta može izgraditi!

U distribuciji Blitz filma, u hrvatska kina stigao je 2. travnja u sinkroniziranoj i originalnoj verziji, a možete ga pogledati i u spektakularnim RealD 3D, IMAX®, 4DX i ScreenX formatima. Ulaznice su u prodaji, a oni koji žele doživjeti čaroliju Minecraft svijeta na velikom platnu – neka požure jer ova avantura ostaje u srcima svih generacija!

Foto: Bojan Zibar

Foto: Bojan Zibar

Foto: Bojan Zibar

Foto: Bojan Zibar

Foto: Bojan Zibar

Foto: Bojan Zibar

Foto: Bojan Zibar