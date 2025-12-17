Hrvatska, pripremi se za spektakl!

U subotu, 17. siječnja, Masters of Dirt stiže u zagrebačku Arenu i eksplozivno otvara europsku turneju Freestyle Firestorm 2026.

Ovo nije samo show — ovo je događaj koji će pomaknuti granice i podići adrenalin do maksimuma.

Po prvi put ikad u Hrvatskoj, legendarna braća Godziek — Dawid i Szymon — zajedno stižu u Arenu i nižu trik za trikom koji diže publiku na noge.

Uz njih dolazi i domaći heroj Marin Ranteš, spreman zapaliti atmosferu svojim najvećim i najluđim trikovima.

Uzbuđenje se nastavlja povratkom Jake Remeca i DD Squada iz Slovenije, koji se nakon nevjerojatnog debija 2025. godine u Ljubljani, pred 10.000 glasnih fanova, vraćaju u obitelj Masters of Dirt.

Ovo sve navedeno je tek zagrijavanje!

Ovogodišnji Freestyle Firestorm okuplja ljubitelje akcijskih sportova svih generacija. Uz posebne povoljnije dječje ulaznice, Masters of Dirt i dalje ostaje omiljeni obiteljski spektakl — a sada se napokon vraća u Hrvatsku, i to u velikom stilu.

Želiš doživjeti akciju iz prve ruke? Odaberi VIP Experience ulaznicu i osiguraj vođeni pristup stazi, susrete s vozačima, najbolja mjesta u dvorani te ekskluzivni poklon-paket za uspomenu.

Pripremi se za nastup najvećih imena u FMX-u, BMX-u, MTB-u, QUAD-u, SCOOTER-ima, INLINE-u… i da — čak i SNOWMOBILE-u.

🎟️ Ulaznice već od 35 €, osiguraj svoju na Eventim.hr

🔥 Masters of Dirt – najluđi freestyle show na svijetu za cijelu obitelj