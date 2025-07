Ljetni stil na vrhuncu: Modni dodaci koji obilježavaju sezonu 2025.

Ljeto 2025. donosi osvježenje u modnim dodacima koji savršeno prate suvremeni, brz i dinamičan ritam života. Ove sezone naglasak je na jednostavnosti i funkcionalnosti, ali i na odvažnim detaljima koji podižu svaki outfit. Od oversized slamnatih šešira i torbi izrađenih od prirodnih materijala, do tehnoloških noviteta koji spajaju modu i inovaciju; modni dodaci ove godine nisu samo ukras, već i pouzdani suputnici svakog dana.

1. Slamnati šeširi (ali oversized!)

Klasični komad koji nikad ne izlazi iz mode, ove sezone dolazi u naglašenim, velikim verzijama. Štiti od sunca, izgleda elegantno i daje dozu glamura čak i najjednostavnijem bikiniju ili lanenoj haljini. Posebno efektno izgleda na fotografijama s ljetnih destinacija.

2. Torbe od prirodnih materijala

Rafija, juta, pamuk – torbe od prirodnih materijala savršeno se uklapaju u opušteni ljetni stil. Biraju se veće shopper torbe za plažu ili male pletene torbice za večernje izlaske. Neutralne boje dominiraju, iako su detalji u boji (poput ručkica u jarkim tonovima) dobrodošli.

Shutterstock

3. Tehnološki detalji kao stylish saveznici

Među nezaobilaznim dodatcima ovog ljeta sigurno će se naći i tehnološki suputnici; ali u formi kakvu moda rado prihvaća. Novi Samsung Galaxy Z Flip7 zasigurno će steći status najpoželjnijeg gadgeta među ljubiteljima stila, a zahvaljujući svom kompaktnom i preklopnom dizajnu, lako stane i u najmanju torbicu. Osim što izgleda chic, ovaj pametni telefon donosi potpuno novo iskustvo korištenja zahvaljujući FlexWindow zaslonu od ruba do ruba, Galaxy AI mogućnostima i intuitivnom glasovnom asistentu koji je uvijek pri ruci. S druge strane, za one koji žele kombinirati moć, kreativnost i multitasking, tu je Galaxy Z Fold7, najtanji i najlakši preklopni uređaj iz Galaxy Z serije do sada. Kada se rasklopi, pretvara se u pravo malo radno (ili kreativno) okruženje, idealno za uređivanje fotografija s odmora, pregled društvenih mreža ili organizaciju dana.

Promo

4. Lagani parei i kimona

Prozračni, lepršavi slojevi nezaobilazan su dodatak svakoj torbi za plažu. Osim što su praktični, kimona s etno uzorcima ili parei u tropskim bojama lako se pretvaraju u efektan dnevni ili večernji look.

5. Naočale s karakterom

Retro modeli, oblici inspirirani 70-ima ili futuristički dizajn; sve prolazi, dokle god ih nosiš s dozom samopouzdanja. Ove godine u trendu su i tamnija stakla u kontrastu s prozirnim ili pastelno obojenim okvirima. Bonus: savršen su modni okvir za sve one brze fotke s plaže ili iz beach bara.

Promo

6. Minimalistički nakit

Morski motivi i školjkice su i dalje tu, ali u diskretnijem izdanju. Sitni zlatni lančići, prstenje s biserima i narukvice s koncem ili tekstilom unose eleganciju bez napora, a posebno su efektni kad uhvate zalazak sunca.

Promo

Ljeto voli detalje i brigu o sebi

Ljetni stil ne traži puno, tek nekoliko pažljivo odabranih dodataka može transformirati cijeli look. Važno je osjećati se ugodno i slobodno, ali i imati pametne saveznike koji prate vaš aktivan i dinamičan način života. Tu na scenu stupaju nove generacije pametnih satova – Samsung Galaxy Watch8 i Galaxy Watch8 Classic. Ovi modeli objedinjuju prepoznatljiv dizajn s novim, osobnim uvidima u dobrobit i motiviraju korisnike za zdrav život. Uz napredno 24/7 praćenje zdravlja i fitness mogućnosti, Galaxy Watch8 serija postavlja nove standarde u povezivanju tehnologije i svakodnevne brige o sebi. Osim toga, ovi pametni satovi savršeno se uklapaju u Samsung Galaxy ekosustav, omogućujući besprijekornu povezanost s novim Galaxy Z Flip7 i Galaxy Z Fold7 pametnim telefonima. Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic i novi Galaxy Watch Ultra dostupni su za prednarudžbu već danas, a u prodaji će se naći od 25. srpnja. Više informacija o svim novim Galaxy uređajima dostupno je na stranicama www.samsung.com/hr.

Promo

Promo

Promo