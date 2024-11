Kako proslaviti ovu Novu godinu? Filmski u Kaptol Boutique Cinema!

Prosinac i ove godine donosi nezaboravna događanja koja obilježavaju završetak godine i doček nove. U bogatoj ponudi društvenih zbivanja, posebno se izdvajaju kina s filmskom ponudom za sve generacije i formatima koji kino iskustvo pomiču na sasvim novu razinu kao što su IMAX, ScreenX ili 4DX, a tu se ističe i Kaptol Boutique Cinema kao jedinstvena lokacija za sve ljubitelje filmske umjetnosti i izuzetnog dizajna. Upravo ovo kino za sam kraj prosinca donosi novu priliku za druženje jer organizira Filmski doček Nove godine – iako mnogima to djeluje daleko, brzo će stići. Oni koji planiraju unaprijed već sada mogu osigurati svoje mjesto za doček 2025. u Kaptol Boutique Cinema i to po povoljnijoj cijeni.

Proslava Nove godine u ovom kinu postala je tradicija. Program petog Filmskog dočeka uključuje među ostalim, deset fantastičnih filmskih naslova od kojih gledate jedan prije, a drugi poslije ponoći: Better Man, Gladijator II, Crveni, Susjedna soba, Mufasa: kralj lavova - titl, Gospodar prstenova: Rat Rohirrima, Emmanuelle, Ovdje, Heretik i Dražen. Better Man je biografski film o životu Robbieja Williamsa i nudi ekskluzivan pogled iza kulisa života jedne od najvećih pop zvijezda našeg doba. Veliki filmski hit Gladijator II je dugoočekivani nastavak epske priče o časti i osveti - vraća se na velika platna u spektakularnom izdanju. Crveni (Red) je akcijska komedija s The Rockom i sigurno garantira dobru zabavu! Susjedna soba, film Pedra Almodóvara s Julianne Moore i Tildom Swinton, donosi pogled u emocionalnu dubinu pravog prijateljstva i prvi je Almodóvarov film na engleskom jeziku. Mufasa: kralj lavova vodi nas u nevjerojatnu priču koja je oblikovala legendarnog kralja savane, dok nas Gospodar prstenova: Rat Rohirrima vraća u Međuzemlje epskom avanturom koja otkriva zaboravljene priče o herojima ovog čarobnog svijeta. Emmanuelle, senzualni klasik o ljubavi i slobodi, vraća se s novim sjajem, a tu je i nešto sasvim drugačije, Heretik. Od talentiranih redatelja Scotta Becka i Bryana Woodsa (A Quiet Place) dolazi intrigantan psihološki triler horor s Hugh Grantom. Dražen, inspirativan film o životu Dražena Petrovića, slavi košarkaškog genija čija ostavština i dalje nadahnjuje milijune diljem svijeta.

All-inclusive paket, uz filmove, pruža nezaboravno iskustvo: piće dobrodošlice, bogatu večeru na švedskom stolu prije ponoći, DJ program, neograničene grickalice te pića u baru i dvorani. Osim toga, gosti imaju osiguran garderobni prostor i 3 sata besplatnog parkinga uz ovjeru parkirne kartice. Ulaznice se nude po promotivnoj cijeni od 79 eura do 2. prosinca, te 99 eura od 3. do 20. prosinca i 119 eura od 21. do 30. prosinca. Ulaznice u prodaji na blagajni kina, putem CineStar aplikacije

Osigurajte svoje mjesto na cinestarcinemas.hr i uživajte u posebnoj novogodišnjoj čaroliji jer je kapacitet kina i bara ograničen.

