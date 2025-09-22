Jole predstavlja novu pjesmu 'Od malih nogu' - u spotu se prvi put pojavljuju njegov sin Ivan i kći Iva

Jole ima premijeru nove pjesme koju potpisuje autorski dvojac Tonči i Vjekoslava Huljić

Glazbeni miljenik publike, Jole, ima premijeru nove pjesme “Od malih nogu”, koju potpisuje autorski dvojac Tonči i Vjekoslava Huljić, dok je za aranžman zaslužan Leo Škaro. Spot, u režiji Sandre Mihaljević, donosi posebnu emotivnu priču jer se u njemu prvi put pojavljuju Jolin sin Ivan i kćer Iva.

Ivan u spotu utjelovljuje malog Joleta, a publiku će osvojiti svojom prirodnošću i šarmom, dok se Iva pojavljuje u klupskim scenama.

Ivana Brezec

Ivana Brezec

“Od malih nogu” donosi prepoznatljivu Jolinu energiju, a Jole je povodom premijere izjavio:

“Za mene je ova pjesma puno više od još jednog singla. Kad sam prvi put čuo ‘Od malih nogu’, znao sam da je to pjesma koja nosi iskrenu emociju i koju želim podijeliti s publikom. Pojavljivanje moje djece u spotu za mene je posebno iskustvo – Ivan me oduševio kako se snašao u ulozi malog Joleta, a Iva je unijela toplinu i osmijeh. Ovo je projekt koji će zauvijek ostati u srcu naše obitelji.”