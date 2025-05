'A Decade of Faces' – 10 godina objektiva Ivana Gudića

Splitski fotograf Ivan Gudić otvorio je svoju drugu samostalnu izložbu ‘A decade of faces’ u Mall of Split. Ova izložba obilježava 10 godina Gudićevog rada kao talentiranog fotografa koji je fotografirao brojna poznata lica domaće scene.

Izložba ‘A decade of faces’ predstavlja svojevrstan omaž Gudićevih izabranih djela i fotografija koje su obilježile njegovu karijeru. Glavni motiv izložbe je ljepota i jednostavnost kao što su i same Gudićeve fotografije koje se upotpunjuju u minimalističkom prostoru na trećem katu Mall of Splita gdje će izložba biti otvorena za sve posjetitelje do 10. lipnja. Ivanove fotografije poznate su po prepoznatljivom vizualnom stilu i emociji koju bilježi kroz objektiv, a ovom prigodom izrazio je zahvalnost svima koji su tijekom godina bili dio njegove priče, ali i svima koji su došli podržati otvorenje izložbe.

Foto: Studio Miloš Split i Marija Mikulić

“Ova izložba samo je dio mog rada kojega želim obilježiti s vama. Puno toga je iza mene, a još toga me čeka. Hvala svima koji ste došli podržati moj rad, a neki od vas pronaći će se na ovim fotografijama” izjavio je Gudić na otvorenju svoje izložbe. Na izložbu su tako došla brojna poznata lica sa splitske domaće scene od Jerka Marinića Kragića, Jurica i Marija Prić (Arileo), Neda Makjanić Kunić, Biljane Mančić, Ane Gruice Uglešić, Ive Perkušića, Ane Čagalj, Joška Čaglja Jole, Gianne Apostolski, Renate Lovrinčević Buljan, Barbare Matić kao i mnoga druga poznata lica.

Za outfit Ivana Gudića pobrinuli su se iz HERALDI, za uređenje prostora bila je zadužena Tulipa dekoracija, dok su se za zabavu gostiju pobrinuli DJ Glishoni i Tea Petra Art. Među sponzorima su se našli i Klinika Burow Prahir Jewellery, parfumerija Belodore, SkinClinic, Folija market, Seven catering, Magnolia beauty concept, Oli, Eduro, Sabai Sabai, Buzz, Nivea, Go2 digital.

Foto: Studio Miloš Split i Marija Mikulić

Izložba će narednih dana biti otvorena za sve posjetitelje Mall of Splita i na taj način pružit će priliku svima da osjete emociju koju Ivan godinama prenosi kroz svoje fotografije. Riječ je o pravom vizualnom putovanju koje slavi ljepotu svakodnevice, posebnih trenutaka i umjetnosti zabilježenih s ljubavlju i strašću.

