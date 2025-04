Povodom 14. rođendana IMAX® formata u Hrvatskoj, CineStar najavljuje impresivnu listu blockbustera

Prije 14 godina, točnije 14. travnja 2011. godine otvoren je CineStar Arena Zagreb, multipleks s najviše premium formata u Hrvatskoj - 4DX, Gold Class i IMAX®, a upravo je IMAX® izvijezda ove godine jer u svojoj ponudi ima preko 23 filmska naslova koja će biti prikazana na najvećem platnu u regiji, dok posebnu pažnju privlače filmovi snimani IMAX® kamerama. CineStar je povodom toga pripremio i dodatnu pogodnost za članove svog Stars Cluba.

Možda niste znali da najambiciozniji svjetski filmaši biraju upravo IMAX® kako bi oživjeli svoju viziju na najbolji mogući način. Kroz program „Filmed For IMAX®”, predstavnici formata surađuju s redateljima i studijima kako bi iskoristili ovu tehnologiju, od pretprodukcije do objavljivanja. Zašto filmove koji su snimani za IMAX®, treba gledati isključivo u tom formatu? U zanimljivom procesu koji se sastoji od četiri faze, pretprodukcije, proizvodnje, postprodukcije i pojačane distribucije, svaka faza ima svoje specifičnosti. Prije produkcije, filmaši biraju IMAX® film ili digitalne kamere s IMAX® certifikatom, osiguravajući oštriji, svjetliji sadržaj više razlučivosti. To su kamere najbolje kvalitete. U drugoj fazi redatelji snimaju posebno imajući na umu IMAX®-ove omjere 1,90:1 ili 1,43:1 koristeći proširene scene koje se „otvaraju okomito” kako bi ispunile cijelo platno. U trećoj fazi, tim za postprodukciju surađuje s filmskim stvarateljima kako bi optimizirali filmove za IMAX, provodeći testove „ekrana” tijekom cijelog procesa. Finalna faza je pojačana distribucija, jer tako snimljeni filmovi dobivaju povlašenu distribuciju u IMAX® dvoranama.

Kako biste se pridružili mnogim fanovima formata, donosimo vam i brzi pregled svih nadolazećih IMAX® filmova u CineStaru tijekom 2025. godine. Tu su naslovi od DC-a, Marvela do najboljih animacija i filmova za cijelu obitelj, trilera, horora, akcije… Već sada su na programu „Amater“ studija 20th Century Studios s Oskarovcem Ramijem Malekom i Disneyjeva „Snjeguljica” te Minecraft film – naslov s najuspješnijim otvaranjem studija Warnes Bros. svih vremena u Hrvatskoj. U kategoriji filmova koji su ciljano snimani za IMAX®, u četvrtak 17. travnja stiže horor „Grešnici”, s Michaelom B. Jordanom u glavnoj ulozi.

Novi Marvelov superherojski hit „Thunderbolti*” dolazi pretpremijerno 30. travnja, a dugo očekivani nastavak kultne franšize „Nemoguća misija: Konačna odmazda” pretpremijerno već 17. svibnja. Tom Cruise je i privatno jedan od najvjernijih posjetitelja kina među glumcima te poznat obožavatelj IMAX® formata.

Kraj lipnja donosi „F1” (od 26.6.) - spektakularan film o Formuli 1 uz Brada Pitta, Javiera Bardema i poznatog vozača Formule 1, Lewisa Hamiltona.

Ljeto će biti u znaku filma „Superman” (od 10.7.), koji nudi jedinstveni spoj epske akcije, humora i emocija, te Marvel hita „Fantastična 4: Prvi koraci” (od 24.7.), u kojem je predstavljena Marvelova Prva obitelj. Oba filma snimana su IMAX® kamerama.

Rujan će obilježiti jedna od najpoznatijih horor franšiza - „Prizivanja 4: Posljednji obredi”(od 4.9.). Film predstavlja veliko finale i posljednji je film u popularnom serijalu. Također, na programu će od 25.9. biti i film „Jedna bitka za drugom”- subverzivna, duhovita i emocijama nabijena priča o revoluciji, obitelji i osobnom oslobođenju, s Leonardom DiCapriom u glavnoj ulozi.

U listopadu vas očekuje Disneyjeva akcija „Tron: Ares” (od 9.10.), a „Mortal Kombat II” na programu je od 23.10. Oba naslova snimana su IMAX® kamerama.

U studenom stiže „Trkač" (od 6.11.) s Glenom Powellom te „Zlica 2" (od 20.11.), nastavak filma „Zlica" iz 2024. godine.

Za sam kraj godine očekuju nas dva Disney naslova, obiteljski animirani hit „Zootropola 2” (od 27.11) te poznata frašiza, vladar kino blagajni diljem svijeta – filmski spektakl „Avatar: Vatra i pepeo” (od 18.12).

CineStar je svojim posjetiteljima pripremio i posebnu ponudu – za sve filmove snimane za IMAX® format od 12. travnja do 1. lipnja, za kupnju ulaznica poklanja duple zvjezdice u Stars Clubu, čime lakše i brže mogu ostvariti brojne pogodnosti i osvojiti nagrade.

