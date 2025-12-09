Gorski Kotar kao idealno mjesto za predah od užurbanog života: Silver House donosi toplinu u srcu prirode

Silver House nalazi se u okruženju koje kroz cijelu godinu nudi različite mogućnosti. Zimi prostor oživljava zahvaljujući skijalištu i sanjkalištu Čelimbaša koje se nalazi na samo 5 minuta udaljenosti, a šuma oko kuće pruža mir koji je za mnoge razlog dolaska u Gorski kotar

U vrijeme kada gradska svakodnevica često ostavlja premalo prostora za odmor, Gorski kotar postaje sve privlačnija alternativa onima koji traže jednostavniji ritam i odmor od svakodnevice. Mrkopalj se ističe kao mirno, zeleno i dobro povezano mjesto, a nova kuća Silver House nadovezuje se na te vrijednosti kroz pristup koji spaja udobnost, toplinu i autentičan karakter gorskog kraja. Riječ je o obiteljskom projektu koji je zamišljen kao siguran i ugodan prostor za boravak te kao početna točka za istraživanje prirodnih ljepota koje okružuju ovaj dio Hrvatske.

Silver House nalazi se u okruženju koje kroz cijelu godinu nudi različite mogućnosti. Zimi prostor oživljava zahvaljujući skijalištu i sanjkalištu Čelimbaša koje se nalazi na samo 5 minuta udaljenosti, a šuma oko kuće pruža mir koji je za mnoge razlog dolaska u Gorski kotar. Proljeće je idealno za duže šetnje i vožnje biciklom te upoznavanje staza koje prolaze kroz šumske putove i proplanke. Ljetni mjeseci donose ugodnije temperature u odnosu na obalu, a blizina mora omogućuje jednostavne jednodnevne izlete. Jesen obilježavaju boje šume i sezona gljiva te šumskih plodova, što privlači sve veći broj posjetitelja.

Smještaj je organiziran na dvije etaže i prilagođen je za boravak osam osoba. Donja etaža oblikovana je kao centralni prostor kuće koji uključuje prostranu i potpuno opremljenu kuhinju, ugodnu blagovaonicu i dnevni boravak s kaminom. Gornja etaža povezana je galerijom s pogledom na zelenilo Mrkoplja, a čine je četiri spavaće sobe i dvije suvremene kupaonice. Kućni ljubimci su dobrodošli, što dodatno olakšava planiranje odmora.

Okolica Mrkoplja nudi mnogo zanimljivih lokacija za jednodnevne izlete i aktivnosti. U širem okruženju nalazi se nekoliko najpoznatijih lokacija Gorskog kotara koje privlače veliki broj posjetitelja. Fužine su popularne zbog svojih jezera, kanjon Kamačnik nudi jednu od najljepših šetnica na tom području, Nacionalni park Risnjak ističe se bogatim biljnim i životinjskim svijetom, a Zeleni vir i Vražji prolaz privlače ljubitelje prirode svojim slikovitim pejzažem. U blizini je i Zagmajna koja je poznata po stazama za skijaško trčanje i biatlonskim sadržajima. Za one koji žele spojiti planinski odmor s kratkim odlaskom na more, na udaljenosti od oko 40-ak minuta nalaze se Rijeka, Opatija, Krk i Crikvenica.

Silver House donosi jednostavan i nenametljiv pristup odmoru, a istodobno pruža sve što je potrebno za ugodan boravak u prirodi. Riječ je o mjestu koje spaja mir i praktičnost te pozicionira Mrkopalj kao sve privlačniju destinaciju za putnike koji traže kratki predah ili duži boravak u Gorskom kotaru.

