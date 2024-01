Proteklog vikenda u Kaptol Boutique Cinema, u samom srcu Zagreba, događala se prava magija boja u režiji Schwarzkopf Professional koji je okupio čak više od 120 frizera iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske. Jedne od najtraženijih boja, IGORA VIBRANCE, koje već godinama oduševljavaju najbolje frizere i edukatore diljem svijeta, stigle su u novom ruhu, a beskonačan asortiman, mogućnosti usluga te korisne savjete bojanja prvi su imali prilike vidjeti okupljeni frizeri. Edukatori Schwarzkopf Professionala, Marko Zirdum i Ivana Oletić te ambasadorica Schwarzkopf Professionala, Evelin Benković, otkrili su tajne kojima postižu da svaka kosa postane savršeno obojana, sjajna, glatka i puna volumena, a otkrivanju profesionalnih savjeta priključili su se i Toni Vlaškovac, barber iz Osijeka te Schwarzkopf Professional edukatori Jasna Peričić, Vanja Božić i Ivica Putar, koji su nesebično na svojim modelima podijelili savjete stiliziranja i bojanja kose.

Foto: Bojan Zibar

Najsuvremenija demi-permanentna boja s višetonskim rezultatima i prekrasnim vibrantnim sjajem – ali sada uz više njege, raznovrsnosti, održivosti, više mogućnosti usluga za sve tipove kose, a nove nijanse i boje pretočene su u nedavno prikazanoj kampanji pod nazivom #MOREVIBRANCE. Tri modela i tri različite tehnike, prikazuju sve ono što Igora Vibrance može u svojoj punoj snazi. LIVED-IN BLONDE donosi mekan i delikatan spoj tamnijeg korijena te svijetlih dužina i vrhova, što dovodi do rezultata boje koji ne traži komplicirano održavanje, a zadivljujući jednostavan prirodan i odvažan look, a kosi daje svestranu dimenziju koja odgovara različitim tonovima. COLOR MELT, tehnika je gdje se dualna aplikacija idealno pretače s korijena na srednje dužine i vrhove i samim time čini jedan moderan fashion look, dok je tehnika GLOSSING naglasila i obogatila postojeću boju kose uz savršen sjaj.

Foto: Bojan Zibar

S Igora Vibrance bojama za kosu, uvijek je moguće dobiti više, što se proteklog vikenda potvrdilo. U ugodnom druženju gdje je riječ bila upravo ljepota i njega kose, mnogi okupljeni sa sobom uz uspomenu na zajedničko druženje, ponijet će korisne savjete o tehnici bojanja, novim odlikama Igora Vibrance bojama te o magiji stvaranja novih kreativnih djela.

Igora Vibrance je pravi brand za sve frizere koji se nikada ne prestaju razvijati, a samim time i sanjati. Upravo iz tog razloga, klijenti s punim povjerenjem sjedaju u frizerske stolce. Bogati asortiman sada uključuje čak 87 nijansi, a dodavanjem novih pastelnih i prirodnih nijansi, asortiman boja se širi u onaj potpuno holistički, gdje kreativnost doslovno nema granica.

Foto: Bojan Zibar

Foto: Bojan Zibar