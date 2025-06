Douglas parfumerije ekskluzivno predstavile novu beauty uslugu uslugu - skincare school by Douglas

Skincare School by Douglas usluga od 1. lipnja dostupna je u odabranim Douglas parfumerijama po cijeni od 17,90€, a svi zainteresirani mogu rezervirati svoj termin, iskusiti vrhunsku personaliziranu njegu i naučiti više o svojoj koži uz pomoć najboljih skincare brendova

Douglas parfumerije, sinonim za luksuz, stručnost i inovaciju u svijetu ljepote, ekskluzivno su predstavile najnoviju beauty uslugu – Skincare School by Douglas. Ova inovativna usluga nastavak je Douglasove misije da svojim kupcima ponudi jedinstvena i personalizirana beauty iskustva, a predstavljena je na posebnom eventu u parfumeriji na Trgu bana Jelačića 7 u Zagrebu.

Skincare School by Douglas je koncept osmišljen za sve one koji žele razumjeti svoju kožu, pravilno je njegovati i izgraditi rutinu koja zaista djeluje. Riječ je o usluzi koja spaja edukaciju, individualni pristup i najkvalitetnije proizvode iz svijeta njege kože. Douglas beauty eksperti prolaze redovite edukacije u suradnji s premium skincare brendovima, kako bi svojim klijentima pružili personalizirane savjete i preporuke – od analize tipa kože, izbora odgovarajuće rutine, do pravilnog redoslijeda i tehnike nanošenja proizvoda.

Na eventu su sudjelovali članovi uprave Douglas grupe, uključujući Fabia Pampanija, Vice President i CEO-a za jugoistočnu Europu, te Adrijanu Bokan, izvršnu direktoricu za Adriatic Cluster, koji su istaknuli važnost ove usluge kao još jednog koraka prema dubljem povezivanju s kupcima i jačanju Douglasove pozicije kao lidera u inovacijama na tržištu ljepote.

„Skincare School nije samo usluga – to je edukativno iskustvo koje mijenja pristup njezi kože. Danas više nego ikad, kupci traže personalizirane preporuke, stručne savjete i sigurnost da koriste proizvode koji odgovaraju baš njihovim potrebama. Douglas parfumerije im to sada mogu ponuditi na još višoj razini,“ izjavio je gospodin Pampani.

Posebnost Skincare School beauty usluge leži u edukativnom pristupu: korisnici uz stručno vodstvo sami prolaze kroz svoju njegujuću rutinu, učeći korak po korak kako pravilno koristiti proizvode za njegu kože – od čišćenja, toniranja, hidratacije, do seruma i zaštite od sunca.

„Douglas je više od parfumerije – Douglas je mjesto savjeta, stručnosti i inspiracije. Skincare School je naš odgovor na sve veću potrebu za razumijevanjem njege kože i pravilnim odabirom proizvoda. Naš cilj je osnažiti svakog klijenta znanjem i pružiti mu iskustvo koje će zaista napraviti razliku u svakodnevnoj beauty rutini,“ istaknula je Adrijana Bokan, izvršna direktorica Douglas Adriatic Cluster.

Na predstavljanju su prisustvovali brojni predstavnici medija, influenceri i suradnici, koji su imali priliku isprobati Skincare School iskustvo i kroz savjetovanja s beauty ekspertima dobiti preporuke prilagođene upravo njihovoj koži.

Skincare School by Douglas usluga od 1. lipnja dostupna je u odabranim Douglas parfumerijama po cijeni od 17,90€, a svi zainteresirani mogu rezervirati svoj termin, iskusiti vrhunsku personaliziranu njegu i naučiti više o svojoj koži uz pomoć najboljih skincare brendova.