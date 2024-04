Douglas parfumerije ekskluzivno predstavile jedinstveni Make Up School

Douglas parfumerije poznate su kao jedinstvena beauty destinacija gdje se shopping pretvara u posebno iskustvo i sinonim su za vrhunsku kvalitetu i stručnost u svijetu ljepote. Novo poglavlje Douglas beauty priče otvoreno je ekskluzivnim eventom u Douglas parfumeriji u City Centeru One West na kojem je predstavljena jedinstvena usluga Make Up School by Douglas.

Make Up School projekt započeo je prije 7 godina u Italiji, a na eventu je prisustvovao i izvršni direktor za SE regiju, gospodin Fabio Pampani, koji je jedan od glavnih aktera ove beauty priče.

„Unatoč izazovima, uspjeh Make Up School-a prešao je granice i kroz godine se proširio na više tržišta. Danas, s ponosom pozdravljamo Douglas Hrvatsku kao najnovijeg člana ove izvanredne priče. Godine su pokazale da imamo razloga vjerovati u ovaj projekt, a uvjereni smo da će i u Hrvatskoj ostvariti svoj puni potencijal.“ istaknuo jeu svom pozdravnom govoru gospodin Pampani.

Usluga Make Up School by Douglas uključuje cjelokupni proces njege lica i nanošenja šminke, počevši od skidanja postojeće šminke, nanošenja skincare proizvoda koji služe kao baza za make up, te kreiranja zamišljenog make up looka. Poseban doživljaj je u tome što korisnice usluge same odrađuju sve korake, uz podršku i savjete profesionalnih vizažista i uz odgovarajuću individualnu edukaciju. Kroz Make Up School Douglas parfumerije će uspostaviti izravnu vezu s kupcima i stvoriti još jedno posebno beauty iskustvo.

Na predstavljanju Make Up School beauty usluge okupili su se brojni uzvanici iz medija i poznati influenceri poput Anamarie Raić, Klaudije Kelemović, Josipe Brač, Katarine Perković, Ivane Vukušić, Martine Stjepanović i drugi.

Foto: Promo

Izvršna direktorica Douglas Adriatic Cluster, Adrijana Bokan ponosno je izjavila:

„Sretna sam i ponosna što vam imam priliku predstaviti ovaj poseban inovativni projekt, osmišljen za sve ljubitelje ljepote kako bi vam omogućio da zavladate svijetom šminke na potpuno novi način. Douglas je poznat po svom luksuznom doživljaju parfumerije koji se temelji na našem višegodišnjem iskustvu, predanosti i neprestanoj želji za učenjem i napretkom. Tako je i ovaj projekt zamišljen kao jedinstvena priča, odnosno usluga koja je stvorena s ciljem da vam omogući da naučite kako kreirati različite make up lookove putem učenja različitih tehnika šminkanja.“

Od 8.4. u svim Douglas parfumerijama možete se informirati o ovoj ekskluzivnoj beauty usluzi. Naučite tehnike i otkrijte tajne šminkanja s najpoznatijim brendovima iz svijeta ljepote!

Kupite i rezervirajte svoj termin u Douglas parfumeriji i uz naše stručnjake za ljepotu zakoračite u neograničeni svijet make up-a!