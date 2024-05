Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić, u svom rodnom Osijeku, u Perivoju kralja Tomislava danas je otvorila novi javni teniski teren. Njezinu inicijativu su prepoznali i podržali Grad Osijek i Osječko – baranjska županija i time omogućili otvaranje ovog, trećeg po redu, terena koji je građanima dostupan za besplatno korištenje. Time se grad Osijek približava uspjehu kao prvi grad u svijetu koji će uskoro imati sve četiri Grand Slam podloge.

Od početka projekta i prvog terena, veliku potporu projektu daju pokrovitelji - grad Osijek i Osječko – baranjska županija. Prvi Grand Slam teren – Wimbledon, s travnatom podlogom, otvoren je u lipnju 2021. godine. Drugi teren, po uzoru na Roland Garros i zemljanu podlogu, otvoren je u studenom 2022. A upravo danas je svečano otvoren treći teren po uzoru na US Open, odnosno tvrdu podlogu. U planu je izgradnja i četvrtog terena po uzoru na Australian Open. Svi tereni, koji se rasprostiru po cijelom gradu, dostupni su za besplatno korištenje.

naziva DNNA Ladies Tennis Tournament, koji se održava u Osijeku sve do 19. svibnja. DNNA Ladies Tennis Tournament jedinstveni je teniski turnir koji okuplja poslovne žene rekreativke koje su svojim sudjelovanjem na turniru pripomogle izgradnji javnih teniskih terena, čija inicijativa je započela još 2020. godine, kada je organiziran prvi Premier Tennis Show.

„Jako sam ponosna na svoju obitelj koja mi je pomogla oko same ideje, koja se rodila još 2020. godine te zahvaljujem svima koji su pomogli pri samoj realizaciji, posebice veliko hvala gradu Osijeku i Osječko – baranjskoj županiji, koji su od samih početaka uz mene. Ovo je veliki uspjeh i vrlo smo blizu cilja, da Osijek upišemo kao prvi svjetski grad koji će imati sve četiri Grand Slam podloge. Veseli me i podatak da je popunjenost terena čak 97%, što dokazuje da smo ostavili cilj – a to je da se što više mladih zaljubi u ovaj sport i svoje vrijeme provode kvalitetno, kroz sport i druženje.“ – istaknula je Donna Vekić.

Na press konferenciji, ususret DNNA Ladies Tennis Tournamenta i otvaranja trećeg javnog teniskog terena, uz Donnu, prisustvovali su i zamjenik gradonačelnika grada Osijeka – Dragan Vulin, župan Osječko – baranjske županije – Mato Lukić, predsjednica Hrvatskog teniskog saveza Nikolina Babić, predsjednik Zajednice osječkog sporta - Alen Nađsombat. Ovim projektom, Osijek postaje važan grad u promicanju tenisa te osnaživanja žena u sportskom i poslovnom svijetu.

„Čestitam svima koji su sudjelovali u ovom projektu, najviše hvala Donni Vekić, koja je prava promotorica grada Osijeka u cijelom svijetu. Grad Osijek uvijek pruža podršku kada govorimo o razvoju sporta, ali bih isto tako zahvalio i Osječko-baranjskoj županiji na suradnji u ovom projektu; zajednički s obitelji Vekić smo to odradili i možemo svi biti ponosni. Grad Osijek iz godine u godinu kontinuirano povećava izdvajanje za sport i sretni smo što imamo velikih broj mladih koji se bave sportom.“ – izjavio je zamjenik gradonačelnika grada Osijeka, Dragan Vulin, dok je župan Osječko – baranjske županije Mato Lukić dodao: „Baš ove godine kada je Osječko-baranjska županija Europska regija sporta, otvara se ovaj teren. Mi kao Županijska uprava smo i prošle i ove godine, kao Europska regija sporta, znatna sredstva usmjerili baš u poboljšanje infrastrukture. Fokus nam je na mladima, na djeci, da se svako dijete uključi u sport po svom izboru i da imamo što više djece na sportskim terenima.“

Koliko je promicanje tenisa i gradnje budućnosti sporta u Donninom rodnom Osijeku važno ne samo za nju, dokazuje izgradnja ovog terena, što upućuje na ljepšu i svjetliju budućnost za Osijek i Osječko-baranjsku županiju. Zdrava i prije svega, pozitivna inicijativa, iznjedrila je rezultat u kojemu će uživati sva djeca, ali i svi koji vole sport i tenis.

„Veliko hvala i veliko priznanje obitelji Vekić, što iz svjetskog tenisa ono najbolje sele u Osijek. Svi znamo u Hrvatskoj koliko smo deficitarni, pogotovo u tenisu s ovim podlogama na kojima se igraju Grand Slamovi. Osijek, djeca i rekrativci će dobiti, zahvaljujući obitelji Vekić, terene svjetske razine. Zahvaljujem se i gradu Osijeku i Županiji na velikoj podršci, velikoj suradnji s Hrvatskim teniskim savezom i ulaganju sport.“ – dodala je predsjednica Hrvatskog teniskog Saveza, Nikolina Babić.

„Grad Osijek kontinuirano izdvaja i povećava ulaganje u sportove, što je jako dobar pokazatelj da grad živi, prati i radi sport. Tim više, Donna je inspiracija i nama koji smo u sportu, ali i velika inspiracija djeci.“ – istaknuo je predsjednik Zajednice osječkog sporta, Alen Nađsombat.

Donnino ime sve više povezuje se i van terena, na što ukazuje Donnin brend DNNA, a upravo na konferenciji za medije održanoj na novim terenima, Donna je predstavila svoju drugu ljubav – profinjeni elegantni dizajn DNNA teniske sofe te vlastitu liniju mirisnih svijeća te aroma broševa. Jedinstven i svestran duh Donna vješto donosi i u preostale segmente života, unoseći dašak svjetskog glamura u svijet sporta, što se idealno uklapa u DNNA Ladies Tennis Tournament.

Prvi meč DNNA Ladies Tennis Tournamenta prema rasporedu je danas. Mečevi u subotu počinju od 11:30 sati, dok su nedjeljni polufinalni mečevi od 10:30 sati, a finale je previđeno za 14:00 sati. Svi mečevi otvoreni su posjetitelje, a detalje turnira dostupni su na službenoj web stranici.

