dm slavi peti rođendan online shopa i poklanja vam dodatne bodove

Od 15. do 18. listopada dm nagrađuje svaku online kupnju

Od listopada 2020. dm online shop postao jeshopping destinacija za sve koji vole kupovati– bilo kada i bilo gdje. S lakoćom smo se naviknuli na naručivanje šampona, pelena, kozmetike ili hrane za kućne ljubimce u samo nekoliko klikova, jer dobra stvar uvijek brzo postane dio rutine.

A za sve one koji žele izbjeći gužve i čekanje, tu je i usluga ekspresnog preuzimanja. Kupnju obavite online, a proizvode možete preuzeti u odabranoj dm trgovini već sat vremena nakon narudžbe.

Slavimo s dodatnim bodovima!

Znate da svaka kupnja s povezanim 'Moj dm' i 'dm active beauty' računom donosi bodove, ali povodom proslave petog rođendana dm online shopa, čeka vas nešto dodatno! Od 15. do 18. listopada dm nagrađuje svaku online kupnju s dodatnim bodovima.

Pripremite svoje pametne telefone, otvorite aplikaciju 'Moj dm' i iskoristite rođendanske pogodnosti:

600 dodatnih bodova za kupnju iznad 60 €

za kupnju iznad 60 € 800 dodatnih bodova za kupnju iznad 80 €

za kupnju iznad 80 € 1000 dodatnih bodova za kupnju iznad 100 €

Ne zaboravite: dm active beauty bodove možete iskoristiti kad god vam odgovara. Nakon što prikupite minimalno 200 bodova, možete ih zamijeniti za popust na ukupnu kupnju u bilo kojoj dm trgovini ili u dm online shopu. Primjerice, 400 bodova možete zamijeniti za popust od 4 €!

Sve što vam treba je aplikacija 'Moj dm'

Ako već niste, preuzmite aplikaciju 'Moj dm' i stavite cijeli dm svijet na svoj dlan. Više od milijun korisnika već zna da aplikacija omogućuje jednostavniju i bržu online kupnju te iskorištavanje svih pogodnosti dm active beauty programa. U aplikaciji možete lako pretraživati proizvode, provjeriti ocjene korisnika, kreirati liste želja i, naravno, skupljati bodove uz QR kod vaše digitalne kartice kupca.

Sve detalje o dm active beauty programu i brojnim pogodnostima potražite na dm.hr.