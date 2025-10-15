Promo
VELIKO SLAVLJE

dm slavi peti rođendan online shopa i poklanja vam dodatne bodove

15. listopada 2025.
dm slavi peti rođendan online shopa i poklanja vam dodatne bodove
Od 15. do 18. listopada dm nagrađuje svaku online kupnju

Od listopada 2020. dm online shop postao je nezaobilazna shopping destinacija za sve koji vole kupovati brzo i jednostavno – bilo kada i bilo gdje. S lakoćom smo se naviknuli na naručivanje šampona, pelena, kozmetike ili hrane za kućne ljubimce u samo nekoliko klikova, jer dobra stvar uvijek brzo postane dio rutine.

A za sve one koji žele izbjeći gužve i čekanje, tu je i usluga ekspresnog preuzimanja. Kupnju obavite online, a proizvode možete preuzeti u odabranoj dm trgovini već sat vremena nakon narudžbe.

Slavimo s dodatnim bodovima!

Znate da svaka kupnja s povezanim 'Moj dm' i 'dm active beauty' računom donosi bodove, ali povodom proslave petog rođendana dm online shopa, čeka vas nešto dodatno! Od 15. do 18. listopada dm nagrađuje svaku online kupnju s dodatnim bodovima.

Pripremite svoje pametne telefone, otvorite aplikaciju 'Moj dm' i iskoristite rođendanske pogodnosti:

  • 600 dodatnih bodova za kupnju iznad 60 €
  • 800 dodatnih bodova za kupnju iznad 80 €
  • 1000 dodatnih bodova za kupnju iznad 100 €

Ne zaboravite: dm active beauty bodove možete iskoristiti kad god vam odgovara. Nakon što prikupite minimalno 200 bodova, možete ih zamijeniti za popust na ukupnu kupnju u bilo kojoj dm trgovini ili u dm online shopu. Primjerice, 400 bodova možete zamijeniti za popust od 4 €!

Sve što vam treba je aplikacija 'Moj dm'

Ako već niste, preuzmite aplikaciju 'Moj dm' i stavite cijeli dm svijet na svoj dlan. Više od milijun korisnika već zna da aplikacija omogućuje jednostavniju i bržu online kupnju te iskorištavanje svih pogodnosti dm active beauty programa. U aplikaciji možete lako pretraživati proizvode, provjeriti ocjene korisnika, kreirati liste želja i, naravno, skupljati bodove uz QR kod vaše digitalne kartice kupca.

Sve detalje o dm active beauty programu i brojnim pogodnostima potražite na dm.hr.

VELIKO SLAVLJE
dm slavi peti rođendan online shopa i poklanja vam dodatne bodove