Moda
TRENDI I TOPLE

Bunde sa životinjskim printom podižu svaki outfit - ove modele vrijedi uloviti na sniženju

Žena.hr
10. siječnja 2026.
10. siječnja 2026.
Bershka
Bunde od umjetnog krzna ove su sezone jedan od najvećih zimskih trendova, a modeli sa životinjskim printom posebno se ističu kao pravi statement komadi. Kratke ili duge, upečatljive ili suptilne, ove bunde unose svježinu u zimske outfite

Bunde od umjetnog krzna ove sezone zauzimaju posebno mjesto u zimskim kolekcijama. Topli, efektni i sve češće vrlo kvalitetno izrađeni modeli pojavljuju se u kratkim i dugim varijantama, od ležernih do izrazito elegantnih. Upravo zahvaljujući toj raznolikosti, bunde su postale statement komad koji se lako prilagođava različitim stilovima i prilikama, a istovremeno pruža potrebnu dozu udobnosti tijekom hladnih dana.

Posebnu pažnju ove zime privlače modeli sa životinjskim printom. Leopard, zebra ili suptilne šare inspirirane krznom unose dinamiku u svaki outfit i razbijaju jednoličnost tipičnih zimskih kombinacija. Animal print ima moć da i najjednostavniji styling učini zanimljivijim, dodajući mu karakter i dozu samopouzdanja, bez obzira nosiš li ga u dnevnim ili večernjim prilikama.

Osim što izgleda efektno, bunda sa životinjskim uzorkom iznenađujuće je zahvalna za kombiniranje. Odlično funkcionira uz minimalističke komade poput crnih hlača, traperica i pletiva, ali i uz elegantne haljine ili monokromatske outfite u neutralnim tonovima. Na taj način postaje glavni fokus kombinacije, dok ostatak stylinga ostaje jednostavan i nenametljiv.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Valeria Soba (@sobalera)

Dobra vijest je i to što se brojni modeli trenutno mogu pronaći na sniženju, što je idealna prilika za ulaganje u trendi, ali nosiv komad koji neće izaći iz mode nakon jedne sezone. Bunde sa životinjskim printom lako se mogu nositi iz godine u godinu, pogotovo ako se biraju u klasičnim krojevima i neutralnijim nijansama.

U nastavku donosimo favorite sa sniženja – bunde od umjetnog krzna sa životinjskim printom koje će osvježiti tvoje zimske outfite i podići ih na novu razinu.

Mango - 59,99 €
Mango - 59,99 €

& Other Stories - 149 €
& Other Stories - 149 €

Pull and Bear - 25,99 €
Pull and Bear - 25,99 €

Bershka
Bershka

H&M - 16,99 €
H&M - 16,99 €

Stradivarius - 29,99 €
Stradivarius - 29,99 €

Stradivarius - 29,99 €
Stradivarius - 29,99 €

Stradivarius - 19,99 €
Stradivarius - 19,99 €

Zara - 49,99 €
Zara - 49,99 €

Zara - 29,99 €
Zara - 29,99 €

Pročitajte još o:
Bunde Od Umjetnog KrznaAnimal PrintZimsko Sniženje
Bunde sa životinjskim printom podižu svaki outfit - ove modele vrijedi uloviti na sniženju