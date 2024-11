Black Friday 2024: Ekskluzivni popusti za vaš dom iz snova!

Crni petak je pred vratima, a u Meblo Tradeu vas čeka širok izbor vrhunskog namještaja i dekoracija uz popuste do čak 70%! Black Friday u Meblo Tradeu traje od 26.11. do 2.12.2024., s popustima na cijeli asortiman!

Zašto odabrati Meblo Trade za Black Friday?

S posebnim ponudama za vodeće svjetske brendove i mogućnošću online narudžbi iz udobnosti vlastitog doma, Meblo Trade je nezaobilazna destinacija za sve ljubitelje kvalitetnog namještaja i dekoracija. Otkrijte glavne pogodnosti i ekskluzivne ponude koje vas čekaju ovog Crnog petka:

KARE Design – Oaza stila i kreativnosti

Transformirajte svoj prostor uz 22% popusta na cijeli KARE asortiman namještaja, rasvjete i dekoracija. KARE je savršen izbor za one koji žele izraziti svoj stil i pretvoriti dom u originalnu oazu. Opremite svoj prostor vrhunskim KARE komadima po najboljim cijenama godine. Pronađite inspiraciju u Meblo Trade i KARE salonima diljem Hrvatske ili naručite iz udobnosti svog doma putem novootvorenog webshopa www.kare.hr.

🔸 Posebna pogodnost– prijavite se na našu listu i ostvarite early access na KARE Black Friday popuste već od 22.11.2024.! Iskoristite ovu priliku i budite među prvima koji će odabrati svoje omiljene komade uz 22% popusta na cijeli asortiman.

Calligaris – Elegancija talijanskog dizajna

Ove godine, Black Friday donosi nevjerojatnih 25% popusta na kompletan Calligaris asortiman i čak 30% na Connubia by Calligaris. Iskoristite ovu priliku za opremanje svog doma i to već od 18.11. do 1.12.2024., posjetom Meblo Trade salonima, Calligaris Zagreb salonu u Frankopanskoj12 ili narudžbom putem webshopa. Transformirajte svoj prostor uz Calligaris – sinonim za vrhunski talijanski dizajn koji spaja sofisticiranost, udobnost i praktičnost.

Calligaris Black Friday traje čak 14 dana, od 18.11. do 1.12.2024., pružajući vam dovoljno vremena da pronađete savršeni komad za vaš dom.

Atlas – Modularne garniture koje osvajaju

Ove godine uživajte u luksuzu i personalizaciji uz 30% popusta na kompletan Atlas asortiman. Modularne garniture, udobni kreveti i jedinstveni komadi namještaja dostupni su od 26.11. do 2.12.2024., uz najbolji popust u godini.

✨ Kombinirajte prema svojim željama i kreirajte prostor koji savršeno odgovara vašim potrebama.

Sphera – Kuhinje i ormari po mjeri

Planirate novu kuhinju ili ugradbeni ormar? Sphera Black Friday donosi čak 35% popusta na kuhinje i ormare po mjeri, uz besplatnu dostavu i montažu za narudžbe unutar prve dostavne zone. Otkrijte razliku koju donosi Sphera i kreirajte prostor koji savršeno odgovara vašim potrebama.

🔸 Akcija traje od 26.11. do 2.12.2024., a naši stručnjaci stoje vam na raspolaganju za sve savjete i prilagodbe.

Villeroy & Boch – Blagdanski porculan s popustom

Pripremite svoj stol za blagdane uz 20% popusta na cijeli Villeroy & Boch asortiman posuđa i dekoracija. Blagdanske kolekcije Villeroy & Boch savršene su za uživanje s obitelji i prijateljima, a dostupne su u salonima Meblo Trade u Z Centru i Maksimirskoj 112 u Zagrebu, kao i online.

🎁 Dodajte čaroliju svom blagdanskom stolu – ponuda vrijedi od 26.11. do 2.12.2024* ili do isteka zaliha.

Požurite – ovakve prilike ne propuštaju se!

Posjetite Meblo Trade salone ili naručite online i iskoristite pogodnosti koje će transformirati vaš dom. Black Friday 2024. je savršena prilika za ostvarenje svih vaših želja!