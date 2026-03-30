Bez čekanja i bez neizvjesnosti: MR u Poreču dostupan u roku od 24 sata

Brza i precizna dijagnostika u Istri - nalaz magnetske rezonancije unutar 24 do 48 sati

U svakodnevici ispunjenoj obvezama i ubrzanim tempom, zdravlje često dolazi u fokus tek kada nas tijelo na to ozbiljno upozori. No, danas više nema potrebe za dugim čekanjem i neizvjesnošću. U Poliklinici Rotim u Poreču pacijentima je omogućena brza i precizna dijagnostika magnetskom rezonancom (MR), uz mogućnost dobivanja termina već unutar 24 sata, dok se nalazi isporučuju u roku od 24 do 48 sati od obavljenog pregleda. Ovakav pristup značajno skraćuje put od prvih simptoma do konkretne dijagnoze i terapije, bez višemjesečnih lista čekanja koje su često realnost u zdravstvenom sustavu. Umjesto nagađanja i odgađanja, pacijenti dobivaju jasne odgovore na vrijeme.

Poliklinika Rotim

Mnogi prepoznaju trenutak kada “nešto nije u redu”, ali svejedno odgađaju odlazak liječniku. Bol u leđima koja traje, trnci u rukama ili nogama, ukočenost, glavobolje koje se ponavljaju ili bol u zglobovima nakon ozljede, simptomi su koje ne treba ignorirati. Dugotrajno čekanje često dovodi do pogoršanja stanja i dodatnih komplikacija, dok pravovremena dijagnostika omogućuje brže i učinkovitije liječenje.

Magnetna rezonancija jedna je od najsuvremenijih i najpreciznijih dijagnostičkih metoda, koja omogućuje detaljan uvid u meka tkiva, kralježnicu, zglobove i mozak. Njezina najveća prednost u praksi je jednostavna: MR često donosi ono najvažnije, odgovor na pitanje “što mi je?”. Upravo zato sve češće predstavlja prvi korak u dijagnostici, osobito kada su simptomi nejasni ili dugotrajni.

U Poliklinici Rotim koristi se jedan od najnaprednijih uređaja u regiji – SIEMENS MAGNET FreeMax s BioMatrix tehnologijom vođenom umjetnom inteligencijom (AI), koji omogućuje visoku preciznost snimanja i dodatnu udobnost za pacijente.

Posebnost pristupa u Poliklinici Rotim je cjelovit proces, od pregleda i razgovora s pacijentom do ciljane dijagnostike i jasnog plana liječenja. MR nije samo “snimka”, već dio šire medicinske priče koja vodi do konkretnog rješenja.

Pacijenti se najčešće naručuju zbog bolova u kralježnici, širenja boli u ruke ili noge, trnaca, ukočenosti te sumnje na pritisak na živac. Česti su i pregledi zglobova poput koljena, ramena, kuka i gležnja, kao i MR mozga kod glavobolja, vrtoglavica i neuroloških simptoma. U svim tim situacijama precizna dijagnostika pomaže donijeti odluku: je li potrebno konzervativno liječenje, terapija boli s odgovarajućim intervencijama, fizikalna terapija, dodatna obrada ili specijalistički pristup.

Stručni tim na čelu s prof. dr. sc. Krešimirom Rotimom, specijalistom neurokirurgije, osigurava da svaki pacijent dobije individualan pristup, jasnu interpretaciju nalaza i konkretne smjernice za daljnje liječenje.

“Pacijentima je danas najvažnije izbjeći dugotrajno čekanje i neizvjesnost. Upravo zato smo organizirali sustav u kojem se na magnetsku rezonanciju može doći vrlo brzo, a nalaz dobiti u najkraćem mogućem roku. Brza i točna dijagnostika omogućuje nam da odmah usmjerimo pacijenta prema odgovarajućem liječenju i spriječimo daljnje pogoršanje stanja. Što ranije postavimo točnu dijagnozu, veća je vjerojatnost bržeg oporavka i povratka svakodnevnim aktivnostima.” istaknuo je prof. dr. sc. Krešimir Rotim.

Ako imate simptome koji traju, vraćaju se ili vas ograničavaju u svakodnevnom životu, važno je reagirati na vrijeme. U Poliklinici Rotim u Poreču prvi korak prema rješenju možete napraviti već danas, bez čekanja i bez nepotrebnog odgađanja.

Narudžbe su moguće putem telefona na broj 052/771 776 ili putem e-maila na [email protected]. Jednim dolaskom, na jednoj adresi, možete dobiti dijagnozu i jasan plan liječenja.