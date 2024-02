10 zlatnih pravila za jak imunitet i kako ga ojačati

Imunitet je sustav u našem tijelu koji nas štiti od različitih bolesti i infekcija. Kada je imunitet oslabljen kao reakcija javlja se bolest. Bakterije ili virusi svladavaju barijeru koju je postavio naš imunološki sustav i napada naše stanice.

U nastavku vam donosimo 10 zlatnih pravila za jak imunitet:

1. Spavajte dovoljno

Nedostatak sna povećava rizik od bolest. Tijelo postaje osjetljivije na mnoge kronične bolesti. Kvalitetan san podrška je vašem imunološkom sustavu, a redovito spavanje temelj je vašeg zdravlja. Ne postoji univerzalno pravilo koliko je sati sna dovoljno, ali bitno je da se naspavate jer dovoljna količina sna pozitivno utječe na proizvodnju hormona, djeluje na raspoloženje i kognitivne funkcije, ali i na zdravlje kože.

2. Povećajte unos vitamina

Od vitamina koji su važan štit u obrani našeg organizma, posebno ističemo vitamin C i vitamin D. Vitamin C je esencijalni nutrijent i antioksidans koji se u organizam mora unositi hranom ili dodacima prehrani. Važan je za zdravlje sluznica, štiti od toksina i različitih infekcija, smanjuje pojavu gripe i prehlade stoga nije ni čudo što je upravo vitamin C prvi odabir pri padu imuniteta.

Za normalno funkcioniranje imunološkog sustava neophodan je i vitamin D koji smanjuje učestalost infekcija gornjih dišnih sustava pa tako i korištenje antibiotika.

3. Unosite dovoljno tekućine

Voda je najbolje piće za naš organizam. Bez dodatnih kalorija i šećera osigurava hidrataciju našeg organizma. Unosite barem 1,5l vode ili biljnih čajeva na dan. Osim vitamina, minerala, elektrolita, bogato vodom je i voće i povrće. Posegnite za lisnatim povrćem, krastavcima, dinjom, cvjetačom i pomozite imunitetu u održavanju dovoljne hidratacije.

4. Smanjite stres za jači imunitet

Stres snažno djeluje na imunološki sustav. Stres potiskuje funkcije imunološkog sustava i smanjuje njegovu sposobnost da se bori protiv bolesti. Preporuka je što je više moguće prirodno jačati imunitet šetnjom, meditacijom i bilo kojim oblikom fizičke aktivnosti.

5. Dodaci prehrani za imunitet

Nije uvijek lako raznoliko se hraniti i na taj način unositi dovoljne količine vitamina i minerala. Ponekad je potrebno dodatno posegnuti za nekim od dodataka prehrani. Na tržištu postoje različiti oblici i kombinacije vitamina i minerala kao potpora cjelokupnom zdravlju i jačanju imuniteta. Za vas smo izdvojili najbolje dodatke prehrani za jačanje imuniteta:

Ako ste skloni čestim infekcijama, imunitet se može dodatno ojačati suplementima beta glukana jer ima važnu ulogu u prevenciji i liječenju bolesti gornjih dišnih sustava.

6. Zdrava prehrana kao temelj snažnog imuniteta

Kako bi povećali obrambenu sposobnost našeg organizma, naši bi obroci trebali biti lagani, bogati esencijalnim aminokiselinama, nezasićenim masnim kiselinama, ugljikohidratima, vitaminima, mineralima. Planirajte tjedne obroke i na popis svakako uvrstite svježu ribu, mliječne proizvode, žitarice, orašaste plodove, a pokušajte se nagraditi i „vitaminskim bombama“ iz cijeđenih sokova i smoothija.

7. Vježbajte redovito

Redovita tjelovježba jedan je od glavnih preduvjeta zdravog života. Redovito vježbanje jača imunološki sustav, poboljšava obrambene mehanizme tijela i ima protupalni učinak. Posvetite svaki drugi dan redovitim umjereno zahtjevnim tjelesnim aktivnostima obogaćenim treningom snage ili nekom drugom omiljenom aktivnošću tri puta tjedno.

8. Ograničite unos šećera i alkohola

Povećana konzumacija alkohola dovodi do smanjenje apsorpcije hranjivih tvari koji su važni u obrani organizma i jačanju imuniteta. Nadalje, konzumacijom alkohola tijelu treba više vremena da prepozna infekciju i da pokrene obrambene mehanizme. To ne znači da ne smijete povremeno konzumirati alkohol, ali svakako treba ograničiti unos. Također povećana razina šećera u krvi smanjuje mogućnost organizma da se bori protiv infekcija. Izbjegavajte slatkiše, grickalice i gazirane napitke zbog velike količine dodanog šećera. Umjesto toga konzumirajte namirnice koje će održavati normalnu razinu šećera (povećati unos namirnica bogatih vlaknima, vitaminima i mineralima).

9. Proaktivni pristup kod prvih znakova bolesti

Kako biste spriječili razvoj prehlade i gripe, postoje neke metode koje će vam u tome pomoći. Uz navedena pravila o podizanju imuniteta poželjno je redovito prati ruke jer se prehlada i gripa prenose izravnim kontaktom. Nemojte kašljati u ruke nego koristite maramice i odmah bacite nakon upotrebe. Kod začepljenosti nosa, nemojte dijeliti sprej za nos s ostalim ukućanima. Također trebalo bi izbjegavati i pušenje jer oslabljuje vaš imunološki sustav.

Pri prvim znakovima bolesti pojačati unos vitamina i minerala kako bi pomogli vašem organizmu u borbi protiv bolesti. Zdravim životnim navikama, redovitim medicinskim pregledima, praćenjem simptoma i edukacijom o vlastitom zdravlju također možemo spriječiti razvoj bolesti, ali i utjecati na prve simptome ako dođe do razvoja.

10. Posebna briga o imunitetu kod djece i starijih osoba

Ako je i vaše dijete predškolske ili školske dobi sigurno vas zanima kako možete utjecati na imunitet i pripremiti ga za kolektiv. Svim bebama tijekom prvih godina preporučuje se svakodnevno uzimanje vitamina D jer je neophodan za normalno funkcioniranje organizma.

Pozitivan učinak u razvoju djeteta imaju i omega 3 masne kiseline. Probiotici za djecu poboljšavaju imunološke funkcije te smanjuju učestalost respiratornih infekcija. Kao pomoć u prevenciji prehlade i gripe te za podizanje imuniteta, koriste se ekstrakti biljne vrste Echinacea purpurea, ali ne smiju se davati djeci mlađoj od godinu dana i u slučaju alergije na ambroziju i ostale biljke iz porodice glavočika (Asteraceae). Kao kraljicu među pčelinjim proizvodima treba istaknuti matičnu mliječ koja je dostupna u ampulama za djecu.

Starenjem slabi imunološki sustav što dovodi do učestalijih oboljenja kod starije populacije.

Pravilnim odabirom dodataka prehrani to se može spriječiti. Treba povećati unos antioksidansa (vitamini C i E, minerali cink i selen, koenzim Q10), vitamina D i kalcija te vitamina B skupine, ali ne zaboraviti i na omega masne kiseline. Na tržištu postoje gotove formulacije s potrebnim nutrijentima namijenjeni starijim osobama:

Ova pravila mogu vam pomoći u jačanju i održavanju snažnog imunološkog odgovora. Pokušajte se pridržavati navedenih smjernica i vaše tijelo će vam biti zahvalno, a povećana otpornost na različite bolesti pomoći će vam da dugo ostanete zdravi i energični.

