Ovog ljeta maramu nosimo na najneočekivaniji (i najšik) način

Marama zavezana oko struka hit je među trendsetericama ovog ljeta – viđena na ulicama New Yorka, Londona i Instagram profilima modnih ikona, ovaj jednostavan detalj daje svjež, ženstven i elegantan pečat svakom outfitu

Ako si ovog ljeta u potrazi za jednostavnim, ali efektnim načinom da podigneš svoj outfit, odgovor je jednostavan – marama oko struka. Ovaj chic detalj, koji su već isfurale Alexa Chung, Lola Tung i domaća influencerica Isabella Rakonić, najnoviji je trend među djevojkama sa stilom i prava modna alternativa klasičnom remenu.

Bilo da ju nosiš zavezanu poput parea preko hlača ili kao naglašeni pojas iznad suknje ili haljine, svilena marama momentalno unosi teksturu, boju i dozu sofisticiranosti i u one najjednostavnije kombinacije. Upravo zato što djeluje nenametljivo, a ipak efektno, ovaj styling trik osvojio je brojne modne entuzijaste, a trenutno dominira i na društvenim mrežama poput TikToka. Na reviji modne kuće Dries Van Noten sarong-marame su se pojavile zavezane preko elegantnih hlača i večernjih sakoa, dok ih it djevojke kombiniraju s običnim bijelim majicama i klasičnim trapericama ili lanenim bermudama.

Dries Van Noten/Profimedia

Dries Van Noten/Profimedia

Lola Tung, zvijezda serije The Summer I Turned Pretty, pojavila se na ulicama New Yorka u lepršavim hlačama i običnom topiću, a cijeli look zaokružila je svileno zavezanom maramom s Coach potpisom umjesto remena – dokaz kako ovaj detalj može transformirati i najbasic outfit. Sličan look isfurala je i Alexa Chung u Londonu, dok je francusko-britanska trendseterica Laura Vidrequin Roso trend pretvorila u praktično rješenje još prije nekoliko sezona – kada je, u trudnoći, umjesto kupnje trudničkih hlača, svilenu Hermès maramu iskoristila kao pojas za omiljeni par traperica.

Ni domaća scena ne zaostaje – Isabella Rakonić pokazala je kako marama može biti nosiva i u minimalističkom izdanju, kombinirana s oversized košuljom i slip suknjom. Njezin primjer dokazuje da je najvažnije izabrati jednostavnu bazu, uz koju marama može zasjati kao središnji modni akcent.

Zašto toliko volimo ovaj trend? Jer djeluje ležerno, ali promišljeno. Jer se lako prilagođava različitim stilovima i prilikama. I jer sve imamo barem jednu svilenu maramu u ormaru koja samo čeka svojih pet minuta slave. Ovog ljeta, zaveži je oko struka – i izgledaj dotjecarno i chic bez puno truda.