Do 50 eura: Trendi jakne i kaputi za hladne zimske dane pred nama

Hladni dani napokon su stigli, a s njima i prvi jutarnji minusi. U takvim prilikama, topla i debela zimska jakna ili kaput neizostavan su izbor za svakodnevne kombinacije.

Na police high street trgovina prvi modeli jakni i kaputa stigli su već početkom jeseni, a trendovi su i ove sezone prilično raznoliki pa će svatko s lakoćom pronaći modele po svom izboru.

Ove zime u trendu je sve, od sveprisutnih teddy jaknica i krznenih bundi pa do klasičnih vunenih kaputa u svim bojama, a ponuda je uistinu bogata i raznolika. Tu su dakako i svestrane puf jakne koje su poput toplog prekrivača pa su idealan izbor za one najhladnije zimske dane. One će dobro izgledati u ležernijim kombinacijama, dok će kaputi idealno upotpuniti one malo formalnije lookove. Osim kaputa i jakni, i ove sezone brojnim kolekcijama dominiraju jakne u biker stilu s toplom shearling podstavom.

Statement jakna ili kaput začinit će svaki zimski look i ključni je komad unutar zimske garderobe. Ponudom dominiraju neutralne nijanse, no mogu se pronaći i modeli u malo vedrijim bojama koji će sasvim sigurno unijeti dašak razigranosti u svakodnevne kombinacije i razbiti zimsko sivilo.

U aktualnoj ponudi naših omiljenih high street brendova pronašle smo mnoštvo upečatljivih modela za svaki stil, a u nastavku smo izdvojile 15 favorita koji ne koštaju više od 50 eura.

H&M, 50 eur

H&M, 45 eur

H&M, 40 eur

H&M, 50 eur

Sinsay, 38 eur

Sinsay, 40 eur

Sinsay, 38 eur

Sinsay, 30 eur

Sinsay, 36 eur

Sinsay, 38 eur

Reserved, 46 eur

Reserved, 50 eur

Reserved, 46 eur

Reserved, 40 eur

Reserved, 50 eur