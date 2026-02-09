403 Forbidden

Moda
ZAGREBAČKI STREET STYLE

Zgodna crnka sa špice pokazala mladenačku kombinaciju s hit čarapama

Žena.hr
9. veljače 2026.
Zgodna crnka sa špice pokazala mladenačku kombinaciju s hit čarapama
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
Modna kombinacija iz centra Zagreba savršen je primjer kako uz nekoliko trendi komada i dobar osjećaj za detalje možete postići mladenački i moderan outfit

Zagrebačka špica svake subote potvrđuje da je pravo mjesto za druženje i najbolji pogled u zagrebački street style. Dosadni Fotograf i ove subote snimio je ekskluzivne fotografija za Žena.hr, a mi smo primijetili modnu razigranost ove zgodne crnke. Privukla je pažnju mladenačkom i vrlo promišljenom kombinacijom. Spoj ženstvenih i urbanih elemenata rezultirao je outfitom koji djeluje moderno, razigrano sa zanimljivim detaljima poput čarapa. 

Zgodna crnka sa špice pokazala mladenačku kombinaciju s hit čarapama
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Zena.hr
Zgodna crnka sa špice pokazala mladenačku kombinaciju s hit čarapama
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Zena.hr

U fokusu je kratka suknja jednostavnog kroja, koja naglašava siluetu i daje dozu razigranosti cijelom izdanju. Posebnu pažnju privlače trendi čarape s uzorkom, koje ove sezone nezaobilazan modni dodatak i sjajan način da se klasična kombinacija podigne na višu razinu. Upravo one daju outfitu modni twist i dodatnu dinamiku.

Zgodna crnka sa špice pokazala mladenačku kombinaciju s hit čarapama
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Zena.hr

Gornji dio čini kratka jakna od mekanog, krznenog materijala u nježnoj ružičasto-ljubičastoj nijansi, koja unosi toplinu i mekoću u cijeli look. Ispod nje nazire se top u sličnoj paleti, čime je postignuta skladna i zaokružena kombinacija boja.

Zgodna crnka sa špice pokazala mladenačku kombinaciju s hit čarapama
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Zena.hr

Styling je zaokružen crnim čizmama do koljena s ravnim potplatom, koje su istovremeno praktične i stylish, idealne za šetnju gradom. Crna torbica dodaje dozu ležernosti, dok sunčane naočale daju cijelom izdanju cool, urbani štih. Ova kombinacija savršen je primjer kako uz nekoliko trendi komada i dobar osjećaj za detalje možete postići mladenački, moderan i vrlo nosiv outfit za špicu.

Pročitajte još o:
Zagrebačka špica, Moda
