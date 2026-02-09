Suze na ceremoniji ruža! Nakon otkrivanja šokantne tajne, dvije djevojke napuštaju vilu: 'Kajat će se kad-tad!

Tko napušta Kretu, tko je dvoličan, a tko se izborio za svoju ružu, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', večeras od 21.15 sati na RTL-u

Vilom će zavladati pravo uzbuđenje i velika napetost jer vrijeme je za prvu ceremoniju ruža i netko odlazi kući. Nitko ne skriva nervozu, no poljuljani odnosi još uvijek se tijekom večeri stignu ispraviti na cocktail partyju: „Tenzije se osjećaju, vidjet ćemo što će biti!“

A već na početku večeri – šok za sve! Helena okuplja djevojke i otkriva im kako Karla poznaje otprije. Iako tvrdi da ima opravdanje, reakcije su podijeljene – neke je podržavaju, nekima postaje sumnjiva, a neke misle da je sve samo jeftin trik kako bi pokazala nadmoć.

RTL

RTL

„Nije mi bilo drago to čuti, mislila sam da je to neki tip provokacije“, misli Anastasija.

Kad stignu Karlo i Petar, počinje nova runda razgovora i lova na ruže. Djevojke koje su tijekom proteklih dana možda bile malo po strani sada imaju svoju priliku dokazati se. No ne ide svima sve po planu, unatoč darovima i opuštenom ćaskanju.

A dok traju razgovori, u dvorištu vile vlada uzavrela atmosfera – optuživanje za dvoličnost i manipulaciju, i to na više frontova.

„Određene cure pokušavaju ići od stola do stola i nagovarati, rekla bih, slabe karaktere da joj se pridruže i poslušaju njezino mišljenje“, otkriva jedna djevojka koja nema namjeru šutjeti.

RTL

RTL

A onda će stići vrijeme za najnapetiji dio večeri – ceremoniju ruža. Karlo i Petar priznat će da im je itekako teško nekoga izbaciti, no show mora ići dalje.

Kad prozovu imena, nastat će tišina, a neki će i zaplakati jer su rijetki očekivali da će baš ove dvije djevojke prve pakirati kofere.

„Jako me razočarao, kajat će se kad-tad“, poručit će jedna izbačena dama prije odlaska.

Tko napušta Kretu, tko je dvoličan, a tko se izborio za svoju ružu, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.