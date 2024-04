Najljepši komadi u zelenim nijansama za prekrasne kombinacije

Zelena je boja koja simbolizira život i prirodu, a povezujemo s opuštanjem, mirom, ali i rastom i kreativnošću. U travnju ova je prekrasna boja dominanta svuda oko nas, od zelene boje trave i tamnozelenog prolistalog drveća pa do modne scene.

Zelena je vibrantna boja koja podiže raspoloženje i ulijeva optimizam, a osobito joj se rado vraćamo u ovo godišnje doba. Naravno, boje prirode oduvijek inspiriraju modne dizajnere, ali pogotovo je tako u proljeće i jesen.

Upravo sada ponovno su u trendu komadi u zelenoj, i to u svim tonovima, od mente i kadulje do zimzelene nijanse. Sve su popularniji i monokromni outfiti – za ekstravagantni look možeš se odjenuti u zelenu od glave do pete. Ako ti je to previše, odaberi neki zeleni komad i osvježi svoj proljetni outfit.

Efektni se zeleni komadi daju odlično kombinirati s neutralnim i bež nijansama, osobito zemljanim tonovima, ali također i bijelom, sivom i crnom. Za nešto smjeliji outfit to može biti kombinacija zelene i ljubičaste, ružičaste ili narančaste. Zelena je ujedno moćna i elegantna, energična i smirujuća, a u svakom slučaju privlači poglede. Odabrale smo najljepše zelene komade koji su prava posveta proljeću: