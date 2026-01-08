403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za petak: Ovnovi se zaljubljuju, a blizance zanima novac

Žena.hr
8. siječnja 2026.
Horoskop za petak: Ovnovi se zaljubljuju, a blizance zanima novac
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Mnogima će izgledati da ih vodi neka nevidljiva ruka ka još većoj sreći. Ili ste zaljubljeni ili se zaljubljujete. POSAO: Vaša sklonost da se poigravate ljudima nije uvijek zdrava. Ljudi su mnogo više od igračke. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Bik

LJUBAV: Neki među vama vjerojatno će pokazati osjećaje prema prijatelju što bi moglo zbuniti njihovog partnera. POSAO: Očekivana protekcija mogla bi se dogoditi danas. Bit ćete spremni na suradnju, ali trebat će se i dokazati. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemate briga.

Blizanci

LJUBAV: Osjećat ćete veliku plimu emocija kako raste u vama. One će vam biti kriterij za sve današnje teme. POSAO: Na dnevnom redu naći će se financije. Razmatrat ćete nove mogućnosti zarađivanja i povećanja profita. ZDRAVLJE&SAVJET: Male sentimentalnosti.

Rak

LJUBAV: Oni koji su bili na pragu zaljubljivanja danas će vjerojatno shvatiti da im se to upravo događa. POSAO: Pozivat ćete se na rezultate svog prethodnog rada koja nisu zanemarivi. Morat će vas uvažiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Cijenite dobre namjere drugih.

Lav

LJUBAV: Nije lako priznati ili otkriti greške, ali pošteno je suočiti se s njima. Razmislite o tome i postupite prema svom srcu. POSAO: Bavit ćete se dijelom starog posla koji nije dovršen. Naći ćete načina da u tome uživate. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

Djevica

LJUBAV: Moglo bi doći do besmislenih nadmudrivanja oko dominacije u osobnim odnosima. Suzdržite se od toga. POSAO: Ne sumnjajte u sebe. Ovo je samo prolazna faza kroz koju morate proći. Radi se o ispitivanju slabosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne posustajte.

Vaga

LJUBAV: Oni u duljim vezama istinski će uživati u svakom trenutku zajedničke svakodnevice. POSAO: Uslijedit će novi uvjeti rada na radnom mjestu. Uglavnom će vam ići u prilog, pa ih prihvatite. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki odlaze kozmetičaru.

Škorpion

LJUBAV: Većina će uživati u svojoj današnjoj velikoj sposobnosti da dokuče najsuptilnije vibracije osjećaja. POSAO: Zaposleni u institucijama zatvorenog tipa danas dolaze do kraja jedne faze u poslu. Ostali će maštati. ZDRAVLJE&SAVJET: Slušajte intuiciju.

Strijelac

LJUBAV: Vaša veza i danas će se bazirati na seksu. Na taj način uspijevat ćete se partneru uvući pod kožu. POSAO: Potrudit ćete se oko nekih sponzora kojim ćete ojačati financijsku strukturu firme u kojoj radite. ZDRAVLJE&SAVJET: Prelazite s riječi na djela.

Jarac

LJUBAV: Oni koji su od voljene osobe očekivali da im pruži sigurnost, danas će to dočekati. Bit će zadovoljni. POSAO: Zahvaljivat ćete svojim suradnicima što vas slijede i imaju povjerenja u vaše nove ideje. ZDRAVLJE&SAVJET: Nosit ćete ogrlicu oko vrata.

Vodenjak

LJUBAV: Partner će pokazati zavidnu količinu emocija koju vi možda nećete moći slijediti ili razumjeti. POSAO: Na dnevnom redu bi se mogao naći novi ugovor o radu. Dobro proučite detalje, pa tek onda odlučujte. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit će i ugodnih susreta.

Ribe

LJUBAV: Moguće je da će vam danas netko izraziti ljubav ili obratno. Bit će to veselo, s dosta iskrenih emocija. POSAO: Bit ćete kreativni i originalni. Oni čiji je posao manje zanimljiv tražit će načine da se izraze. ZDRAVLJE&SAVJET: Uozbiljite se.

Pročitajte još o:
Dnevni HoroskopHoroskop Petak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA SVAKI ZNAK
Horoskop za petak: Ovnovi se zaljubljuju, a blizance zanima novac