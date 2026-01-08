Horoskop za petak: Ovnovi se zaljubljuju, a blizance zanima novac

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Mnogima će izgledati da ih vodi neka nevidljiva ruka ka još većoj sreći. Ili ste zaljubljeni ili se zaljubljujete. POSAO: Vaša sklonost da se poigravate ljudima nije uvijek zdrava. Ljudi su mnogo više od igračke. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Bik

LJUBAV: Neki među vama vjerojatno će pokazati osjećaje prema prijatelju što bi moglo zbuniti njihovog partnera. POSAO: Očekivana protekcija mogla bi se dogoditi danas. Bit ćete spremni na suradnju, ali trebat će se i dokazati. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemate briga.

Blizanci

LJUBAV: Osjećat ćete veliku plimu emocija kako raste u vama. One će vam biti kriterij za sve današnje teme. POSAO: Na dnevnom redu naći će se financije. Razmatrat ćete nove mogućnosti zarađivanja i povećanja profita. ZDRAVLJE&SAVJET: Male sentimentalnosti.

Rak

LJUBAV: Oni koji su bili na pragu zaljubljivanja danas će vjerojatno shvatiti da im se to upravo događa. POSAO: Pozivat ćete se na rezultate svog prethodnog rada koja nisu zanemarivi. Morat će vas uvažiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Cijenite dobre namjere drugih.

Lav

LJUBAV: Nije lako priznati ili otkriti greške, ali pošteno je suočiti se s njima. Razmislite o tome i postupite prema svom srcu. POSAO: Bavit ćete se dijelom starog posla koji nije dovršen. Naći ćete načina da u tome uživate. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

Djevica

LJUBAV: Moglo bi doći do besmislenih nadmudrivanja oko dominacije u osobnim odnosima. Suzdržite se od toga. POSAO: Ne sumnjajte u sebe. Ovo je samo prolazna faza kroz koju morate proći. Radi se o ispitivanju slabosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne posustajte.

Vaga

LJUBAV: Oni u duljim vezama istinski će uživati u svakom trenutku zajedničke svakodnevice. POSAO: Uslijedit će novi uvjeti rada na radnom mjestu. Uglavnom će vam ići u prilog, pa ih prihvatite. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki odlaze kozmetičaru.

Škorpion

LJUBAV: Većina će uživati u svojoj današnjoj velikoj sposobnosti da dokuče najsuptilnije vibracije osjećaja. POSAO: Zaposleni u institucijama zatvorenog tipa danas dolaze do kraja jedne faze u poslu. Ostali će maštati. ZDRAVLJE&SAVJET: Slušajte intuiciju.

Strijelac

LJUBAV: Vaša veza i danas će se bazirati na seksu. Na taj način uspijevat ćete se partneru uvući pod kožu. POSAO: Potrudit ćete se oko nekih sponzora kojim ćete ojačati financijsku strukturu firme u kojoj radite. ZDRAVLJE&SAVJET: Prelazite s riječi na djela.

Jarac

LJUBAV: Oni koji su od voljene osobe očekivali da im pruži sigurnost, danas će to dočekati. Bit će zadovoljni. POSAO: Zahvaljivat ćete svojim suradnicima što vas slijede i imaju povjerenja u vaše nove ideje. ZDRAVLJE&SAVJET: Nosit ćete ogrlicu oko vrata.

Vodenjak

LJUBAV: Partner će pokazati zavidnu količinu emocija koju vi možda nećete moći slijediti ili razumjeti. POSAO: Na dnevnom redu bi se mogao naći novi ugovor o radu. Dobro proučite detalje, pa tek onda odlučujte. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit će i ugodnih susreta.

Ribe

LJUBAV: Moguće je da će vam danas netko izraziti ljubav ili obratno. Bit će to veselo, s dosta iskrenih emocija. POSAO: Bit ćete kreativni i originalni. Oni čiji je posao manje zanimljiv tražit će načine da se izraze. ZDRAVLJE&SAVJET: Uozbiljite se.