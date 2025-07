Kristina Burja: 'Zagrebački street style sve je bolji, mislim da se još uvijek previše bojimo eksperimentirati'

Kristina Burja poznata je hrvatska dizajnerica i osnivačica brenda Krie Design. Svoju modnu priču već dugi niz godina gradi na prepoznatljivim, ali i održivim komadima. Brend je poznat i po svojem jedinstvenom dizajnu u kombinaciji sa specifičnim krojevima, posebnom ručnom radu i detaljima.

Kristinina estetika je za ženu koja zna tko je, ali se ne boji rasti i mijenjati se, a Krie je spoj snage i nježnosti. Dizajnerica je to koja se razlikuje svojim originalnim pristupom, a nevjerojatno je da je Inicijativom Krie x Provir, u samo 18 mjeseci spasila Jadran od čak 75 tona odbačenih ribarskih mreža što potvrđuje njezinu ustrajnost i želju za očuvanjem okoliša.

Zvonimir Ferina

Tijekom karijere surađivala je s poznatim licima poput Marijane Batinić i Elle Dvornik, a sve o svome radu, estetici i održivoj modi otkrila je u svom velikom intervjuu. Naravno, upitali smo je i što misli o stilu Zagrepčanki te koje odjevne predmete smatra klasicima.

Zvonimir Ferina, Luka Ašanin, Mislav Mesek

Već godinama ste prisutni na domaćoj modnoj sceni, vaš dizajn je prepoznatljiv, a komadi se nose godinama. Gdje pronalazite inspiraciju? Koliko je teško razvijati ideje u svijetu brze mode?

Inspiraciju pronalazim u svakodnevnom životu – u ljudima, putovanjima, prirodi, pokretima, arhitekturi, ali i u pitanjima održivosti i promjene koje želim vidjeti u svijetu. Najveći izazov u svijetu brze mode nije samo ostati vjeran vlastitom rukopisu, nego ostati dosljedan vrijednostima. U vremenu kad se dizajn proizvodi za masovnu potrošnju, meni je važnije stvarati odjeću s dušom – komade koji traju i imaju priču.

Vaša moda je ženstvena, uvijek s posebnim detaljima ili krojem. Kako biste vi opisali Krie Design?

Krie je spoj snage i nježnosti, minimalizma i umjetnosti. To je moda za ženu koja zna tko je, ali se ne boji rasti i mijenjati se. Kod Krie komada uvijek postoji neki detalj koji podiže siluetu – to može biti kroj, struktura materijala ili ručni završni rad. Sve počinje od osjećaja, a završava u formi.

Godinama zagovarate održivost u modi i već ste radili kolekcije od potpuno drukčijih materijala – od napuštenih ribarskih mreža, odbačenih najlona do kože biljnog podrijetla nastale od ostataka ječmenog slada iz pivarske industrije. Predstavlja li vam to izazov i želite li nastaviti u tom smjeru?

To nije samo izazov – to je moja misija. Onog trenutka kad sam počela stvarati od ECONYL® -a i biljne kože nastale od ostataka piva i gina, bilo mi je jasno da nema povratka na konvencionalne materijale. Danas više nego ikad vjerujem da dizajneri moraju biti dio rješenja, a ne problema. Ne stvaramo samo odjeću – oblikujemo budućnost. I da, definitivno nastavljamo u tom smjeru.

Krie kolekcije i artikli pod oznakom Modifie izrađeni su od ECONYL® vlakna – regeneriranog najlona dobivenog reciklažom odbačenih ribarskih mreža i plastike. Ono što ga čini posebnim je činjenica da se može beskonačno puta reciklirati, bez gubitka kvalitete. Inicijativom Krie x Provir, u samo 18 mjeseci spasili smo Jadran od čak 75 tona odbačenih ribarskih mreža.

Na Green Fashion Weeku u Opatiji, u sklopu našeg UNWASTED Foruma, predstavili smo i kolekcije izrađene od inovativnog hrvatskog patenta – Sabant BeerSkinTM i GinSkinTM, biljne alternative koži nastale od ostataka pivarske industrije.

Zvonimir Ferina, Luka Ašanin, Mislav Mesek

Pitanje koje zanima sve ljubiteljice mode. Je li odjeća od takvih materijala ugodna i može li se nositi godinama?

Apsolutno. Odjeća izrađena od regeneriranog najlona dolazi u različitim teksturama – od čvrstih, otpornijih tkanina za jakne i sportsku odjeću, do nježnih, prozračnih materijala idealnih za haljine. Suptilna struktura i prozračnost jamče udobnost i eleganciju.

Biljna koža poput BeerSkinaTM ili GinSkinaTM nudi niz formulacija i struktura koje su prilagođene ne samo za odjeću, već i za namještaj, modne dodatke, pa čak i sportske rekvizite poput nogometnih lopti. Tehnologije su danas toliko napredne da održivi materijali mogu biti luksuzni, nosivi i dugotrajni. Najvažnije je da ostavljaju manji trag na okolišu, ali veći utjecaj na svijest.

Kada žene žele stvoriti ormar s kvalitetnim komadima, što bi uvijek trebale imati u ormaru? Koje odjevne komade vi imate u ormaru i smatrate ih klasicima?

Dobar sako, haljina koja može iz dana u noć, kvalitetna bijela košulja s karakterom i jedan moćan komad – poput Krie statement kaputa ili haljine. Uvijek se vraćam bazi: čistoća kroja i kvaliteta materijala. Klasični komadi nisu dosadni – oni su platno za osobni stil.

Što je za vas dobar stil, a što vas oduševljava kod drugih žena?

Dobar stil nije nužno ono što nosimo, nego kako to nosimo. Kod žena me najviše oduševljava autentičnost – kad osjetiš da kroz odjeću izražavaju tko su, bez želje da se uklope ili dopadnu. To je sloboda i snaga u jednom.

Zvonimir Ferina, Luka Ašanin, Mislav Mesek

Koje poznate dame u Hrvatskoj imaju prepoznatljiv stil?

Cijenim žene koje njeguju vlastiti stil i ne robuju trendovima. To mogu biti poznate osobe poput Marijane Batinić, Franke Batelić ili Elle Dvornik, ali i istinska diva poput Indire Levak – koja je uvijek vjerna svojoj autentičnosti i energiji.

Tko vas oduševljava u svjetskom showbizu?

Mary J. Blige i Tyra Banks – ne samo da su stvarale povijest i trendove, već smo imali i čast da nose Krie. One su primjer žena koje svojom pojavom, stavom i utjecajem nadilaze modu. Takve žene inspiriraju.

Postoje li neka modna pravila kojih se uvijek pridržavate i neka za koja mislite da su potpuno nevažna?

Uvijek se vodim osjećajem za proporciju i ravnotežu. Pratiti trendove pod svaku cijenu – potpuno je nebitno. Moda je igra, ne zakon.

Zvonimir Ferina, Luka Ašanin, Mislav Mesek

Što vam se sviđa iz mode ’90-ih koja se vratila, a što ćete izbjegavati?

Volim minimalizam i čiste linije ’90-ih, ali ja sam pobornik ljepote žene i bezvremenskog tako da ću uvijek inspiraciju pronalaziti i u modi 50-70 ih.

Kako biste ocijenili zagrebački street style? Naši fotografi su vas znali 'uloviti' na špici.

Zagrebački street style sve je bolji – vidi se sve više individualnosti i opuštenosti. Ipak, mislim da se još uvijek previše bojimo eksperimentirati. Moda ne bi trebala biti ozbiljna – već osobna i zabavna.

Što možemo očekivati u idućem periodu od Krie Designa?

Nastavljamo istraživati održive materijale novih generacija. Fokus nam je na capsule kolekcijama koje se mogu dugo nositi, lako kombinirati i koje ne zastarijevaju – ni vizualno, ni etički. To su komadi stvoreni da ih volimo i da traju. No Krie Design nikada nije bio samo o odjeći. Moda za nas predstavlja kanal kroz koji komuniciramo velike teme potičemo konkretne promjene. Upravo zato nastavljamo razvijati platformu UNWASTED.

To je akcijski orijentiran forum, osnovan u suradnji s udrugom Youth Leadership Network, na čijem je čelu Dina Dragija, i pod pokroviteljstvom Svjetske akademije znanosti i umjetnosti (WAAS), koju su osnovali Albert Einstein i Robert Oppenheimer.Prvo izdanje, održano prije mjesec dana u Opatiji, predstavilo je neka od najnaprednijih domaćih i međunarodnih rješenja za spas planeta – poput hrvatskog znanstvenog otkrića za spas atmosfere prof. Staše Puškarića, ili vožnje “na zrak” princa Nikole Petrovića Njegoša.Modu kao kanal upotrijebili smo i za predstavljanje budućnosti čiste energije Charlesa Oppenheimera, kao i Zakona o održivom turizmu, donesenog tijekom mandata ministrice Nikoline Brnjac – proglašenog najboljim u svijetu jer regulira kvalitetu života građana jedne zemlje.Kroz Krie Design i UNWASTED, nastavit ćemo dizajnirati ne samo modu – već i bolju budućnost.