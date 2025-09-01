Zašto je smeđa nova crna: Chic kombinacije za jesen

Smeđa je bez sumnje boja sezone – od elegantne čokoladne do nježne karamele, svaka nijansa nosi svoj chic trenutak

Ako postoji nijansa koja je u potpunosti obilježila 2025. godinu i postala sinonim za chic jesenske kombinacije, onda je to svakako smeđa. Pantone je proglasio Mocha Mousse bojom godine, a modne piste prepune su njenih varijacija – od bogate čokoladne, preko karamele i espressa, pa sve do svjetlijih bež tonova. Anthony Vaccarello za Saint Laurent, Michael Kors, The Row i Victoria Beckham samo su neki od dizajnera koji su smeđu stavili u prvi plan, potvrđujući da je ova paleta postala must-have u svakom ormaru.

Zašto smeđa? Osim što savršeno odražava jesenski pejzaž, ona je topla, elegantna i sofisticirana, ali istovremeno nježnija i suptilnija od klasične crne. Nošenje smeđih nijansi od glave do pete postalo je jedan od najefektnijih trikova za instant chic dojam.

Kako kombinirati smeđu boju za maksimalan efekt?

Igra tekstura i silueta – kada se odlučiš za monokromatski look, važno je spajati različite materijale i krojeve. Primjerice, pleteni kaput u kombinaciji s kožnom suknjom ili svilenom bluzom stvorit će dinamiku i izbjeći jednoličnost.

Inspiracija za chic jesenske kombinacije

Smeđe odijelo i bowling torba

Smeđe odijelo s hlačama djeluje profinjeno i poslovno, a u kombinaciji s bowling torbom od brušene kože dobiva dozu nonšalantnog chic šarma.

Zara, sako - 249 € i hlače - 249 €

& Other Stories - 149 €

Midi haljina i balerinke

Čokoladna midi haljina uparena s balerinkama u istom tonu idealna je za dnevne kombinacije koje spajaju udobnost i ženstvenost.

COS - 129 €

Arket - 149 €

Asimetrični plašt i traperice širokih nogavica

Lepršavi smeđi plašt u kombinaciji s trapericama širokog kroja izgleda opušteno, ali i vrlo chic – odličan izbor za jesenske šetnje gradom.

COS - 129 €

Zara - 39,95 €

Kratki baloner i smeđe hlače

Kratki smeđi baloner, uparen sa smeđim hlačama, stvara moderan monokromatski look koji odiše minimalizmom.

COS - 149 €

Mango - 49,99 €

Elegantne hlače, kardigan i tenisice

Tamnosmeđe hlače u kombinaciji sa chic kardiganom i trendi tenisicama outfitu daju dozu svježine i razigranosti.

& Other Stories - 69 €

Cos - 89 €

Puma Speedcat Tenisice - 110 €

Ne zaboravi ni modne dodatke: smeđe torbe, balerinke i retro tenisice ove sezone su nezaobilazni, a brendovi poput The Row, Toteme i Khaite posebno ističu smeđe tote modele koji savršeno zaokružuju minimalistički, quiet luxury izgled. Osim u kolekcijama dizajnerskih brendova, smeđe nijanse zavladale su i high street ponudom, a brojni komadi djeluju luksuzno i skupocjeno pa ih svakako vrijedi dodati u garderobu ove jeseni.