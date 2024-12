17 modnih klasika iz Zare koji će unijeti dašak luksuza u svaki look

Nova godina nam je pred vratima, a s njom dolazi i prilika da obnovimo garderobu te unesemo dozu svježine i luksuza u svoje modne kombinacije. Početak nove godine savršeno je vrijeme za istraživanje modnih trendova i ulaganje u odjevne komade koji će trajati i pratiti nas kroz različite prilike.

Mnogima omiljeni high street brend, Zara, posebno se istaknula kao robna marka sa chic i sofisciranim komadima koji djeluju luksuzno i skupocjeno. Zara je dobro poznata po tome da na jedinstven način spaja pristupačne cijene s luksuznim izgledom. Njihova zimska kolekcija obiluje klasičnim i elegantnim modelima koji odražavaju bezvremensku privlačnost, a pritom djeluju mnogo skuplje nego što zaista jesu. Fokus na minimalistički dizajn, kvalitetne materijale i svestranost čini ove komade idealnima za svakodnevnu garderobu koja odiše luksuzom.

Za one koji žele izgraditi capsule garderobu ili osvježiti postojeću, Zarina kolekcija za zimu nudi bogat izbor osnovnih i trendovskih komada. Od elegantnih kaputa sa šalom, preko ženstvenih kardigana i sofisticiranih džempera od kašmira, pa sve do chic čizama do koljena – svi ovi komadi djelovat će profinjeno u svakoj prilici.

U nastavku donosimo 17 odabranih komada iz Zare koji će unijeti dozu elegancije u svaki outfit. Djeluju skupocjeno i luksuzno, cijene su povoljne, a moći ćeš ih nositi sezonama stoga su idealan dodatak garderobi za 2025. godinu.

Kardigan od 100 % vune - 45,95 €

Prugasta košulja - 25,95 €

Kardigan od mješavine kašmira - 69,95 €

Mekani top sa čvorom - 17,95 €

Kožne čizme - 119 €

Jakna s dva lica - 79,95 €

Jakna od brušene kože - 35,95 €

Široke traperice - 29,95 €

Kratka haljina od pletiva - 29,95 €

Kožne mokasinke - 49,95 €

Pleteni kardigan - 35,95 €

Široke hlače - 29,95 €

Džemper od mješavine kašmira i vune - 79,95 €

Kaput sa šalom - 79,95 €

Tenisice od brušene kože - 39,95 €

Maxi torba od brušene kože - 119 €

Pulover sa šalom - 35,95 €