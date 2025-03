Zarina 'posebne cijene' kategorija krije odlične komade za svaki dan

Zarina kategorija "Special Prices" odnsno posebne cijene omiljeno je mjesto za sve one koji vole kvalitetne komade po povoljnijim cijenama. Ponuda se stalno mijenja, što znači da se uvijek mogu pronaći novi modeli – od klasičnih odjevnih predmeta do trendi komada koji će upotpuniti garderobu za nadolazeću sezonu. Ova posebna sekcija nudi odlične prilike za one koji žele obogatiti svoj ormar bez velikog troška, a trenutno su dostupni sjajni modeli idealni za proljetne kombinacije.

U aktualnoj ponudi posebno se ističu proljetne jakne, uključujući trendi modele od umjetnog antilopa, prošivene jakne te elegantne verzije od eko kože koje su savršen izbor za prijelazno razdoblje. Neizostavni komadi poput traperica dolaze u raznim krojevima – od ravnih do širokih modela, prilagođenih različitim stilovima. Prugaste košulje i blejzeri su još jedan must-have koji se lako kombinira i nosi u različitim prigodama. Za ljubitelje elegantnih outfita, pronašli smo i trendi odijela u proljetnim nijansama i krojevima koji se mogu nositi zasebno ili u kompletu za sofisticiran izgled.

Osim odjeće, u ponudi su i dodaci koji upotpunjuju svaku kombinaciju. Cipele u različitim stilovima – od balerinki do chic sandala – te torbe koje donose dozu elegancije i praktičnosti, odličan su izbor za nadolazeće sunčane dane.

Neke od naših favorita iz trenutne ponude Zarine kategorije posebnih cijena izdvajamo u nastavku.

Bluza s prugama - 15,99 €

Tanka jakna s uzorkom - 22,99 €

Traperice uskog kroja - 15,99 €

Ravne cipele sa zakovicama - 22,99 €

Bomber jakna od umjetne kože - 25,99 €

Hlače s naborima - 15,99 €

Prsluk s pojasom - 29,99 €

Flare hlače - 19,99 €

Torba za nošenje preko ramena - 17,99 €

Traperice ravnog kroja - 15,99 €

Ispunjena jakna - 39,99 €

Satenska suknja - 12,99 €

Traperice ravnog kroja - 15,99 €

Jakna izrađena od imitacije antilop kože - 22,99 €

Karirani blejzer od mješavine vune - 49,99 €

Satenska košulja - 15,99 €

Pulover s polo ovratnikom - 15,99 €

Jakna od umjetne kože - 22,99 €

Traperice širokih nogavica - 15,99 €