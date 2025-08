Zara, Massimo Dutti i drugi brendovi još uvijek imaju odlične badiće na sniženju

Sniženja su ušla u završnu fazu, no u ponudi mnogih high street trgovina još se uvijek mogu pronaći dobri komadi, poput kupaćih kostima koji će ti savršeno poslužiti i sljedeće sezone

Ljeto se polako bliži kraju, no to ne znači da je kasno za kupnju novog kupaćeg kostima. Upravo suprotno – sezonska sniženja ulaze u završnu fazu, a to je idealno vrijeme za ulov komada koje ćeš s guštom nositi i iduće ljeto.Kupaći kostimi često ostanu među posljednjim komadima na popustima, a oni koji znaju tražiti, sada mogu pronaći kvalitetne i stylish modele uz značajne uštede.

Oysho

Zara, Massimo Dutti, Oysho i ostali brendovi još uvijek nude zanimljive modele badića – od klasičnih crnih jednodijelnih kupaćih, do retro dvodijelnih u neutralnim nijansama koje nikad ne izlaze iz mode. Vrijedi obratiti pažnju i na elegantne krojeve s minimalističkim detaljima, jer upravo takvi modeli traju sezonama i lako se kombiniraju s laganim kaftanima ili lanenim hlačama.

S obzirom na to da su sniženja sada pri samom kraju, ponuda je ograničena, ali to znači i da su cijene najpovoljnije do sada. U nastavku donosimo izbor najboljih kupaćih kostima sa sniženja koje još uvijek stigneš uloviti!

Zara, gornji dio - 6,99 € i donji dio - 6,99 €

Zara Home - 24,99 €

Massimo Dutti - 29,95 €

Massimo Dutti - 25,95 €

Mango, gornji dio - 12,99 € i donji dio - 12,99 €

Mango - 29,99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 27,99 €

Mango, gornji dio - 12,99 € i donji dio - 12,99 €

Oysho - 29,99 €

Oysho, gornji dio - 17,99 €

Oysho, donji dio - 11,99 €

Oysho, gornji dio - 17,99 € i donji dio - 11,99 €