Različiti modeli visokih čizama mogu se pronaći u omiljenim dućanima

Stigli su hladni zimski dani i natjerali nas da iz svojih ormara izvadimo one najtoplije odjevne komade, ali i toplu obuću. Kao favorit za zimu i ove sezone istaknule su se čizme. Od elegantnih modela s potpeticama pa do ležernih gležnjača i buca, ponuda u trgovinama zaista je bogata i raznolika.

Među najpopularnijim modelima ove zime našle su se i upečatljive visoke čizme koje su vrlo praktičan dodatak zimskoj garderobi. Štite od zime i kiše ili snijega, a dobro pristaju uz gotovo svaki komad. Mogu se kombinirati uz poslovne hlače, pletene haljine ili suknje te uvijek djeluju jako efektno i ženstveno.

Visoke čizme, ravne ili na petu, dobro će se uklopiti i u ležerne i one malo formalnije kombinacije, a sjajno će upotpuniti i poslovni look. S obzirom na to da nikad ne izlaze iz mode i da se mogu nositi na brojne načine, u njih se uvijek isplati investirati.

Istražile smo što high street brendovi nude ove zime, a u novim kolekcijama najviše se ističu visoke čizme do ili iznad koljena. Najčešće dolaze u crnoj i smeđoj boji, no mogu se pronaći i modeli u nekim drugima zanimljivim nijansama kao što su bež ili bordo. Naše favorite pogledaj u nastavku.

Mango, 100 eur

Mango, 150 eur

Mango, 100 eur

Massimo Dutti, 169 eur

Massimo Dutti, 189 eur

Pull and Bear, 50 eur

Reserved, 90 eur

Reserved, 90 eur

Reserved, 66 eur

Reserved, 120 eur

Reserved, 100 eur

Reserved, 100 eur

Reserved, 60 eur

Reserved, 66 eur

Zara, 60 eur

Zara, 40 eur

Foto: Instagram, Mango, Massimo Dutti, Pull and Bear, Reserved, Zara

Pogledaj video: Saznaj sve o botoksu