Zgodna plavuša zablistala na špici u visokim čizmama koje su hit ove sezone

Urbani outfit savršen je za šetnju gradom ili kavu s prijateljicama

Na zagrebačkoj špici često se mogu vidjeti araktivne i trendi kombinacije. Upravo smo jednu takvu kombinaciju uočili na zagrebačkim ulicama prošlog vikenda.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Zgodna plavuša prošetrala je u chic kombinaciji, a odlučila se za crnu mini haljinu iznad koljena. Jednostavnu bazu outfita, upotpunila je s kariranim blejzerom u pravim jesesnkim bojama, kožni džepovi stvorili su zanimljiv efekt na blejzeru. Izbor obuće pao je na visoke crne kožne čizme iznad koljena koje su i ove sezone nezaobillazni hit.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Detaljima poput bež šeširića sa smeđom trakom, i popularnom crvenom Coach torbom. Mikro crne sunčane naočale idealan su izbor za ovu kombinaciju.