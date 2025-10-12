Zgodna plavuša zablistala na špici u visokim čizmama koje su hit ove sezone

PREDIVNI OUTFITI
Zagrebačka špica: Jesenski tonovi zavladali gradom, a dame ponovno oduševile stilom
Na zagrebačkoj špici često se mogu vidjeti araktivne i trendi kombinacije. Upravo smo jednu takvu kombinaciju uočili na zagrebačkim ulicama prošlog vikenda.
Zgodna plavuša prošetrala je u chic kombinaciji, a odlučila se za crnu mini haljinu iznad koljena. Jednostavnu bazu outfita, upotpunila je s kariranim blejzerom u pravim jesesnkim bojama, kožni džepovi stvorili su zanimljiv efekt na blejzeru. Izbor obuće pao je na visoke crne kožne čizme iznad koljena koje su i ove sezone nezaobillazni hit.
Detaljima poput bež šeširića sa smeđom trakom, i popularnom crvenom Coach torbom. Mikro crne sunčane naočale idealan su izbor za ovu kombinaciju.