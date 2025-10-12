Moda
TRENDI I CHIC

Zgodna plavuša zablistala na špici u visokim čizmama koje su hit ove sezone

Žena.hr
12. listopada 2025.
Zgodna plavuša zablistala na špici u visokim čizmama koje su hit ove sezone
Pavao Bobinac/dosadni Fotograf
Urbani outfit savršen je za šetnju gradom ili kavu s prijateljicama

Na zagrebačkoj špici često se mogu vidjeti araktivne i trendi kombinacije. Upravo smo jednu takvu kombinaciju uočili na zagrebačkim ulicama prošlog vikenda.

Zgodna plavuša zablistala na špici u visokim čizmama koje su hit ove sezone
Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Zgodna plavuša prošetrala je u chic kombinaciji, a odlučila se za  crnu mini haljinu iznad koljena. Jednostavnu bazu outfita, upotpunila je s kariranim blejzerom u pravim jesesnkim bojama, kožni džepovi stvorili su zanimljiv efekt na blejzeru. Izbor obuće pao je na visoke crne kožne čizme iznad koljena koje su i ove sezone nezaobillazni hit. 

Zgodna plavuša zablistala na špici u visokim čizmama koje su hit ove sezone
Pavao Bobinac/dosadni Fotograf
Zgodna plavuša zablistala na špici u visokim čizmama koje su hit ove sezone
Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Detaljima poput bež šeširića sa smeđom trakom, i popularnom crvenom Coach torbom. Mikro crne sunčane naočale idealan su izbor za ovu kombinaciju. 

Pročitajte još o:
Zagrebačka špicaModa
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRENDI I CHIC
Zgodna plavuša zablistala na špici u visokim čizmama koje su hit ove sezone