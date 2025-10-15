Zaboravi na dosadne kombinacije – statement čizme vraćaju uzbuđenje u ormar
Kada temperature padnu, a dani postanu kraći, modna scena prirodno se okreće toplim materijalima i tamnijim tonovima. No, to ne znači da tvoj stil mora postati dosadan. Upravo suprotno – ove jeseni i zime sve je u znaku statement čizama koje doslovno transformiraju svaku kombinaciju i vraćaju uzbuđenje u zimski ormar.
Bilo da biraš čizme sa zmijskim ili kravljim uzorkom, modele ukrašene zakovicama, resicama ili s metalnim detaljima inspiriranim western stilom, jedno je sigurno – ove će čizme začiniti i onaj najjednostavniji outfit. Ovi upečatljivi modeli savršeno podižu sve, od tvojih omiljenih traperica do pletenih haljina ili slip suknji, čineći ih svježima i modernima za sezonu 2025.
Najbolji način da nosiš statement čizme je da ostatak outfita zadržiš u jednostavnim tonovima. Neutralne nijanse poput bež, sive, crne ili smeđe omogućuju da čizme dođu do izražaja, bez da cijeli look djeluje prenapadno. Tako će tvoje nove čizme – bilo da su do gležnja, koljena ili iznad njih – zasjati u punom sjaju.
Ako tražiš inspiraciju, high street brendovi već nude modele koji pršte karakterom. Posebno se ističu zmijski uzorci i suptilni metalni detalji, dok ljubiteljice vintage estetike mogu posegnuti za resama i toplim nijansama brušene kože. S druge strane, minimalistice će obožavati jednobojne čizme s naglašenom siluetom koje su jednako efektne, ali i svestrane.
U sezoni u kojoj prevladavaju kaputi, pletivo i slojevi, statement čizme su savršen način da se istakneš i uneseš dozu osobnosti u svaki outfit. Naše favorite iz kolekcija popularnih high street brendova donosimo u nastavku.