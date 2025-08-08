Moda
Zaboravite maslac žutu, ove jeseni nosit ćemo ovu nježnu nijansu plave boje

8. kolovoza 2025.
Zara
Ova svježa i pomalo romantična plava boja, već dobro poznata iz proljetnih i ljetnih kombinacija, sada dobiva i svoje jesensko izdanje i izgleda bolje nego ikad

Maslac žuta vladala je proteklih sezona, no jesen 2025. donosi promjenu – na modnu scenu tiho, ali samouvjereno, stiže baby blue odnosno nebesko plava. Ako je suditi prema street style kombinacijama s danskih ulica, Pinterest inspiracijama i sve brojnijim Instagram objavama trendseterica, ova hladnija pastelna nijansa sprema se preuzeti tron. I ne, nije riječ o tipičnoj ljetnoj boji – nebesko plava se u jesenskom ruhu pokazuje iznenađujuće nosivom, elegantnom i osvježavajućom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zašto je nebesko plava nova “it” nijansa?

Ova nijansa plave boje donosi sve ono što volimo kod sezonskih trendova – nježnost, univerzalnost i dozu neočekivane elegancije. Odlična je alternativa neutralnim tonovima jer unosi dašak živahnosti u outfit bez da djeluje napadno. Pristaje uz sve boje tena i kose, a lako se uklapa u razne stilove – od minimalističkog do romantičnog, sportskog ili vintage.

Tamniji tonovi kose dodatno naglašavaju svježinu ove nijanse, dok je plavuše nose s effortless skandinavskim šarmom. Dobra je vijest i to što se jednako dobro ponaša kao glavni komad u outfitu, ali i kao suptilan naglasak – recimo, kroz torbu, cipele, šal ili kapu.

Kako nositi nebesko plavu ove jeseni?

Nebesko plava nijansa savršeno se uklapa u jesenske outfite, a može se nositi na bezbroj načina – ovisno o stilu i prigodi. Primjerice, oversized pulover u baby blue nijansi odlično izgleda uz traperice ravnog kroja i baloner u neutralnim tonovima, dok svilena bluza ili košulja u istoj boji unosi dašak elegancije u kombinaciju s tamnijim hlačama ili suknjom. Kaput u ovoj boji djeluje kao statement komad, a pritom je jednako nosiv i praktičan, posebno uz crne čizme i jednostavne pletene komplete. Slip haljina u nebesko plavoj nijansi može se slojevito kombinirati s dolčevitom i gležnjačama, stvarajući profinjen, ženstven dojam. Za one koje preferiraju suptilnije pristupe, modni dodaci poput torbi, kapa ili cipela u ovoj boji pružaju diskretan, ali efektan koloristički pomak u svakodnevnim kombinacijama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Elvira Jain (@elvirajain)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

High street favoriti 

Brojni high street brendovi već su prepoznali ovaj trend i obogatili svoju ponudu s prvim komadima u ovoj osvježavajućoj nijansi. Od pulovera i košulja, do kaputa i torbi, nebesko plava dolazi u raznim oblicima – spremna da unese dozu osvježenja u naše svakodnevne kombinacije. Favorite izdvajamo u nastavku. 

Zara, majica - 22,95 €

Zara, suknja - 29,95 €

Zara - 25,95 €

Zara, jakna - 45,95 €

Zara - 55,95 €

Zara, kombinezon - 49,95 €

Zara, kardigan - 27,95 €

Arket - 169 €

Arket - 69 €

COS, košulja - 89 €

COS, suknja - 99 €

COS, majica - 49 €

COS, bluza - 99 €

H&M - 19,99 €

H&M - 17,99 €

H&M, prsluk - 13,99 €
