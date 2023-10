Elegantne slip suknje dominiraju jesenskim kolekcijama i savršene su za svaku prigodu

Jesenska sezona donijela nam je brojne zanimljive modne trendove, ali na modnu scenu vratila i one neke obožavane klasike koji su u određenom periodu u prošlosti već bili u trendu. Tako ove jeseni svjedočimo i povratku elegantnih komada od satena koji dominiraju kolekcijama brojnih brendova.

U raskošnoj ponudi osobito se istaknula jednostavna i šarmantna satinirana slip suknja koja će ove jeseni biti jedan od najpoželjnijih komada. Zbog svoje je elegancije i profinjenosti slip suknja danas simbol ženstvenosti i praktički nikad ne izlazi iz mode, a ove je sezone popularnija nego ikad.

Ženstvene i jako 'chic', satinirane slip suknje osvježene su novim nijansama i zanimljivim krojevima te će sasvim sigurno pronaći svoje mjesto unutar svakog ormara. Njihova je prednost u tome što se lako stiliziraju pa mogu biti dio ležernih, ali i formalnijih kombinacija. U svakodnevnim prilikama možeš ih nositi uz omiljeni komad pletiva ili u spoju s blezjerom, a dobro će izgledati i kao dio večernjeg looka, uz romantični top ili bluzu.

U aktualnoj ponudi ponajviše se ističu slip suknje midi i maksi dužine, a dolaze u neutralnim nijansama, ali i bojama koje će unijeti dozu osvježenja u našu jesensku garderobu te i one najjednostavnije kombinacije transformirati u upečatljiv look.

Slip suknje su zaista svestrane i praktične, osobito u toplijim danima jeseni, a s obzirom na to da gotovo nikad ne izlaze iz mode, one su statement komad u koji se isplati investirati. Ako se pitaš gdje ove jeseni pronaći one najljepše modele, u nastavku pogledaj neke od naših prijedloga iz jesenskih kolekcija high street brendova.

POGLEDAJ VIDEO: Upoznaj Jasminu i njezin svijet lutki i ilustracija

H&M, 30 eur

Satinirana maksi suknja s printom začinit će svaki look.

H&M, 25 eur

Satinirana suknja asimetričnog kroja u pravoj jesenskoj nijansi.

H&M, 25 eur

Klasična midi suknja u jarkoj plavoj nijansi svaku će kombinaciju učiniti posebnom i efektnom.

Mango, 46 eur

Satenska midi suknja u svijetloj sivoj nijansi idealan je izbor i za svečanije prigode.

Mango, 50 eur

Elegantna satinirana suknja maksi dužine, s prorezom.

Mango, 46 eur

Jednostavna crna slip suknja od satena koja pristaje uz sve.

Mohito, 28 eur

Ženstvena suknja od satena klasik je koji ćeš moći nositi sezonama.

Zara, 26 eur

Duga suknja s visokim elastičnim strukom.

Zara, 26 eur

Satenska midi suknja visokog struka.

Zara, 30 eur

Midi suknja visokog struka. Zvonasti donji rub. Patentni zatvarač skriven u šavu sa strane.