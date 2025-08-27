Već od 15 eura: Trendi jakne koje su savršene za prve jesenske dane

Ove sezone trendovi su raznoliki – od klasičnih kožnih i traper modela do brušene kože i bomberica, a u ponudi high street brendova mogu se pronaći i povoljni modeli već od 15 eura

Stižu hladniji dani i vrijeme je da lagane ljetne komade zamijenimo jaknama – must have komadom svake jesenske garderobe. Ove sezone trendovi su raznoliki i nude ponešto za svakoga: od bezvremenskih kožnih i traper jakni, preko brušene kože koja se vraća na velika vrata, pa sve do bomberica koje i dalje dominiraju street style kombinacijama.

Paleta boja također je šarolika – od neutralnih tonova koji se lako uklapaju u svaki outfit, do intenzivnijih nijansi koje donose dozu razigranosti u tmurne jesenske dane. Krojevi variraju od oversized silueta do ženstvenih strukiranih modela, pa će svatko s lakoćom pronaći savršenu jesensku jaknu za sebe. Posebno veseli činjenica da se u ponudi high street brendova mogu pronaći povoljni modeli već od 15 eura, što znači da trendovska jakna ne mora biti veliki izdatak.

U nastavku izdvajamo favorite koji će obilježiti prve jesenske dane i unijeti svježinu u tvoju garderobu.

Sinsay - 14,99 €

Sinsay - 12,99 €

Sinsay - 19,99 €

Sinsay - 9,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

H&M - 31,99 €

H&M - 29,99 €

Bershka - 29,99 €

Bershka - 35,99 €

Bershka - 35,99 €

Stradivarius - 29,99 €

Stradivarius - 25,99 €