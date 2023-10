Upoznaj Jadranku Olivari-Jirasek modnu blogericu za žene u zrelijim godinama

Jadranka Olivari-Jirasek je žena koja svojim stilom i objavama osvaja društvene mreže, no prva hrvatska influencerica u zrelim godinama svoj put na blogerskoj modnoj sceni gradi već deset godina. Jadranka Olivari-Jirasek u sedamdeset i prvoj godini osvaja svojim šarmom i stilom, a vrlo je ponosna na svaku svoju ulogu u životu - majka, baka i pravnica.

Priča s blogom Olivia Style započela je upravo na putovanju u prijestolnicu modne industrije prije deset godina. "Jedno putovanje u Milano te razgovor s mojom kćerkom o blogerskoj sceni u Hrvatskoj, bio je povod pokretanju bloga. Bilo je to prije 10 godina. U to vrijeme gotovo da na društvenim mrežama nije bilo žena iznad 50 godina. Bilo je i tada predrasuda posebice, paradigmi suvremenog života, biti vječno mlad i lijep, ali još nije bilo toliko korišten alat koji svaku osobu može učiniti savršenom. Mislim pri tome na photoshop i filtere. Spadam u žene koje možda odudaraju od stereotipa da su godine ono što ih obilježava. Prije bih rekla da ih ja obilježavam. Svojom neiscrpnom energijom. Životnim veseljem. Svojim stavom kako život ne staje bilo kojom mijenom. Pa ni starošću. Upravo činjenica da sam oduvijek voljela modu, te u jednoj fazi u života skoro krenula tim putem, kao da su mi bila svojevrsna inspiracija da pokrenem blog Oliva Style."

Jeste li oduvijek voljeli pisati?

Zašto svoje interese ne podijeliti sličnim sebi? Ispočetka nisam objavljivala svoje fotografije. Teme su bile kako nositi određenu odjeću ili kako i gdje je kupiti. Poneka mala priča. Ilustracije su bile s web stranica raznih trgovina. Oduševljenje s odjećom koju si ne mogu priuštiti. Barem to ne košta, zar ne? Trajalo je to gotovo tri godine bez nekog posebnog broja pratitelja, osim onih najvjernijih, kada me "otkrio" jedan makedonski modni portal. Gle čuda, žena od 63 godine kao blogerica? Lijep članak o tome kako moda nije rezervirana samo za mladost. Tako je krenulo. Barem sam to primijetila po interesu medija, ali i po broju pratitelja. To mi je dalo malo vjetar u krila, pa sam počela s malo češćim objavama. I temama o starosti i starenju. Posebno kada sam se uključila na Instagram. A da li sam oduvijek voljela pisati? Neko vrijeme sam radila kao novinarka pa se očito dobro snalazim u tome, osim ponekog tipfelera ili gramatičke pogreške što mi vjerujem, moji pratitelji opraštaju. Naime, često radim, kako to kažem u "rudarskim uvjetima"! Mislim pri tome na veliku angažiranost u redovnom poslu, ali i obavezama oko velike obitelji.

Foto: Oliva style blog

Koliko je moda bila važna u Vašem životu? Kada ste počeli više pisati o zrelijim godinama?

Moda je bila neka vrsta djevojačkog neispunjenog sna. Odrastala sam u vrijeme kada nije bilo svega onog sto danas možemo kupiti. Skupljala sam časopise koji su ostali iza rijetkih stranaca koji su dolazili u moj gradić na moru, izrezivala članke ili fotografije iz kojih sam mogla nešto saznati o modi i maštala o najljepšim haljinama. Crtala ih. Naši rijetki modni časopisi bili su mi omiljeno štivo. Navečer, i uz radio Luksemburg. Da, ovo posljednje bila je zvučna kulisa, ali i prilika da se opustim uz omiljene bandove. Crteže ili kako smo ih zvali kreacije, počela sam objavljivati u modnim rubrikama pa me to dodatno ponijelo. Sanjala sam da ću studirati u inozemstvu. Dizajn ili barem da ću biti modna novinarka. Gotovo sve se izjalovilo. Osim onog da ću biti novinarka. Život me odveo u posve drugom smjeru. Pravo je postalo moje zanimanje. Istina, bilo je vrludanja u tome. Nekoliko godina rada u novinarstvu. Pa povratak u sigurne pravne vode.N isam doduše nikada odustala od ljubavi prema onom što mi se čini nije bilo suđeno. Modi. Sve sam pratila. Znala svaku promjenu na čelu nekih modnih kuća. Tugovala za nekim. Uzdala se i vjerovala u njihov talent. Kao sada u Phoebe Philo. Iako za moj posao odvjetnice važi stroži dress code, svoj modni izričaj uvijek je bio iskazan. Barem u kada je u pitanju bio accessorize.

Teme o starenju i starosti su naoko spontano došli do izražaja. Uporno propitivanje – pa kada ćeš u mirovinu malo me zaintrigiralo. Zašto svi žele ići u mirovinu a još imaju mogućnosti raditi? Barem ako nemaju zakonskih ograničenja. Neki postovi su naišli na veliko odobravanje, posebice jer sam se dotaknula nekih vrlo delikatnih tema. Nije bila samo riječ o izgledu, bilo je i o diskriminaciji. Onoj koja ženu stavlja u dobnu marginu. Samo zato što je dobila bore, pokoji kilogram. Ili je posijedila. Pokušala sam svojim primjerom dati nadu kako život nije stao. Iako sam imala šezdeset godina. Sada i sedamdeset godina. Svojim optimizmom i vedrinom mnogima sam dala malo impulsa. Da se ne kriju i da ne budu nevidljive.

Foto: Oliva style blog

Kome se obraćate na blogu i na društvenim mrežama?

Nisam previše o tome razmišljala kada sam krenula s blogom. Shvatila sam po komentarima koje sam dobivala, pogotovo kada su vidjele tko se krije iza Oliva Style, da su to žene koje su počele ulaziti u menopauzu ili su izašle. Pomalo uplašene onim što im se događa ili što im predstoji. Sada su imali priliku upoznati ženu koja nema straha otvoriti i neka nova poglavlja u životu. Pa makar i na društvenim mrežama. Unatoč godinama.

Kakavi su vaši stavovi o modi i godinama? Smatrate li da bi žene u godinama trebale izbjegavati neku odjeću i uzorke i slično? Puno toga se ženama nameće s godinama?

Jako smo skloni osuđivati žene koje se odijevaju mladenački, a imaju ohooo godina, ja sam odlučno protiv toga. Najveseliji odgovor kojeg sam čula na to pitanje dolazi od jednog mladog i poznatog dizajnera koji je rekao "kako na ženi neovisno koje je dobi jedino ne može vidjeti veliku vreću". Pri tome je rekao ime jednog trgovačkog lanca, aludirajući time na teret kojeg bi teglile! U potpunosti se slažem tim stavom. Smatram da svaka žena treba nositi ono što voli i u čemu se osjeća ugodno. Jedino što je treba brinuti je ravnodušnost!

Foto: Oliva style blog

Što je prema Vama presudno za dobar modni stil?

Mašta. Nemate pojma koliko mašta može doprinijeti nekoj modnoj kombinaciji? Način kako nosite odjeću često je ono što vas može stilski obilježiti. Ipak, za stil ne treba puno odjeće, ali ona mora biti dobro odabrana. Imati svoga para u ormaru. Posebno voditi računa kako basic komadi poput kaputa, jakni moraju biti kvalitetni .Nikakvo praćenje trendova u tome dijelu ormara!

Koji modni stil preferirate?

Jednostavnost. Bez suviše detalja. Pomalo minimalistički. S malim pomakom. Asimetrijom u krojevima. Ne znam zašto, ali osjećam se tako dobro. Rekla bih samouvjereno

Koliko pratite trendove i kako ih prilagođavate sebi?

Svaka sezona nosi novosti, iako je priznajmo gotovo svaka nova kolekcija već je jednom bila viđena. Pri tome mislim kako se moda vraća, pa tako ono što smo nosili sedamdesetih godina postaje "trend". Naravno, dobro se informiram o trendovima. Veselim se ako je u pitanju nešto što već imam u ormaru. Ne podliježem trendovima. Što ne znači da ću im prkositi. Biram s bojama koje volim i eventualno dodajem u detaljima. Ponekad isprobam nešto novo. Pa ako mi dobro stoji zašto ne usvojiti. Tako je bilo s beretkama. Kažu da mi dobro stoje. Imam dobru kolekciju.

Koji dizajneri Vam se najviše sviđaju?

Ako me pitate za domaće, teško bih se odlučila. Možda Marija Kulušić jer ima mi jedan fini odmak kojeg volim. Od stranih Carolina Herrera. Uvijek sanjam neku njezinu raskošnu haljinu. I Miuccia Prada. (imam i jednu objavu u kojoj je imitiram).

Vrlo ste aktivni, kako održavate svoje zdravlje i ljepotu?

Jako puno se krećem. Hodam po gradu. Po šumi. Imam vozačku, ali ne vozim. Svakodnevno vježbam. Godinama. Vježbe istezanja. Nešto malo yoge. Uvijek imam istu kilažu. Lice njegujem prirodnim sredstvima. Sada koristim proizvode Azra Botanical simplicity nizozemski brand. Bez velikih sam pretenzija da izbrišem bore, namjera mi prvenstveno dobra njega. Jer i bore mogu biti njegovane, zar ne? Ne idem na nikakve posebne tretmane. Dobra masaža ili maske dovoljne su mi jer mi nema goreg nego vidjeti lica otečena i deformirana filerima ili botoksom.

Foto: Oliva style blog

Tko je prema Vama najbolje odjevena Hrvatica? Ili možda top 3 ako je teško odabrati samo jednu?

Ja bih na prvo mjesto stavila Đurđicu Tedeschi. Posebno zbog zanimljivih šešira koje treba znati nositi, a ona zna. I stila koji je uvijek prepoznatljiv. Što se tiče drugih, ako bih birala po zanimanju od pjevačica, Severina. Torbice posebno pažljivo bira. Moja kolegica Jadranka Sloković je također jedna od najbolje odjevenih Hrvatica. Volim njezine pomno odabrane jakne ili kapute.

Kakvi su Vam planovi za budućnost vezano za blog i društvene mreže?

Planova uvijek ima. Uporno provlačim priču o nekom portalu. Znam teško je, ali tko mi brani da i time ne pokušam? Iako društvene mreže također podliježu promjenama, nisam za Tik Tok. Nekako mi se čini sasvim dovoljnim Instagram ili story. Jedna moja prijateljica je spomenula podcast. Možda razmislim i o tome. Jedina namjera mi je nastaviti se dobro zabavljati. Uostalom, moj angažman na društvenim mrežama donio mi je ove godine zanimljive suradnje. U vidu snimanja spota pjesme Ide Prestar, znakovitim nazivom "70.", ali sudjelovanje u modnim kampanjama. Dovoljno da pomislim da u meni ima još talenata. Naravno da se šalim! Ali u mojim godinama sve se može. Ako se doista želi.

Na kraju je važno pročitati i ono što nam Jadranka Olivari-Jirasek poručuje vezano za godine (bez obzira koliko ih imamo).

Godine ne skrivam. Naprotiv, ističem ih. Ne zato da bi se reklo da dobro izgledam za svoje godine, već iz jednog jedinog razloga - sretna sam što ih imam. Nisu svi imali privilegiju ih doživjeti ili živjeti ih punim plućima poput mene. Nije da nema dana kada je teško. Pa i ja sam žena od krvi i mesa. Ali prekrasno je buditi se i misliti da je ispred mene još jedan lijep dan. Čemu loše misli? Zar nije ljepše se smijati? Uostalom ta vrsta samopomoći ne košta, pa zašto je ne isprobati.

