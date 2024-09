15 šarmantnih modela: Udobne i tople pidžame idealne za hladnije dane

Jesen je idealno vrijeme za gledanje serija, čitanje knjiga ili pravljenje jesenskih slastica, a za sve to ti treba jedan dobar set ugodne i tople pidžame. Pidžame su svakako must have za hladnije dane i noći, a i tko ne voli spavati u preslatkim setovima?

Stilovi pidžama mogu varirati od klasičnih pamučnih setova do onih satenskih pa sve do širokih majica koje su stilizirane s donjim dijelom pidžame. Također, nikada ne možeš pogriješiti s prugastom pidžamom jer je ona za sva godišnja doba, kao i ona s motivom srca.

U nastavku ti donosimo naše favorite iz high street trgovina.

Zara, gornji dio - 29,95 €, donji dio - 29,95 €

Mango, set - 39,99 €

Mango, gornji dio - 29,99 €, donji dio - 45,99 €

H&M, set - 29,99 €

H&M, set - 39,99 €

H&M, set od 3 komada - 35,99 €

H&M, set - 35,99 €

H&M, set - 39,99 €

H&M, set - 29,99 €

H&M, set - 35,99 €

Reserved, set pamučne pidžame - 35,99 €

Reserved, set pidžame od velura - 35,99 €

Mango, pamučna pidžama - 59,99 €

Mango, pamučna pidžama - 45,99 €

Mango, dvodijelna karirana pidžama - 55,99 €