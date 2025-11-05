Trendovi za jesen i zimu: Torbe koje ćeš poželjeti u svojoj kolekciji
Torba je jedan od onih modnih dodataka koji može u potpunosti promijeniti dojam cijelog outfita. Bez obzira na to nosiš li jednostavnu kombinaciju traperica i kaputa ili elegantnu haljinu, prava torba može dodati dozu stila, luksuza ili osobnosti. Jesenski mjeseci donose bogatstvo tekstura i boja, što se jasno vidi i u aktualnim kolekcijama – torbe za ovu sezonu spajaju praktičnost s izraženim estetskim karakterom.
Ove jeseni i zime trendovi su iznimno raznoliki. Popularne su torbe od brušene kože koje odišu toplinom i profinjenošću, kao i modeli u smeđim, konjak i bordo tonovima koji se savršeno uklapaju u sezonsku paletu. Istodobno, brendovi donose i neobične modele koji plijene pažnju detaljima – prošivima, ukrasnim kopčama ili zanimljivim ručkama. U Zarinoj ponudi, primjerice, mogu se pronaći torbe od samta i umjetnog krzna, dok Mango i Massimo Dutti naginju klasičnijim, minimalističkim formama u neutralnim bojama.
Uz trendi modele, u high street ponudi i dalje prevladavaju praktične torbe koje odlično funkcioniraju u svakodnevnim kombinacijama. Shopper torbe i veći modeli idealni su za posao ili gradske obaveze, dok su manje crossbody torbe i baguette modeli savršeni za večernje izlaske ili vikend šetnje. Ako tražiš torbu u koju se isplati investirati, biraj model u bezvremenskoj boji i od kvalitetnog materijala koji će trajati sezonama, a trendi torbe s detaljima mogu poslužiti kao modni dodatak koji će osvježiti garderobu.
U nastavku donosimo favorite iz aktualnih high street kolekcija – od klasičnih shopper torbi do unikatnih jesenskih modela koji će svakoj kombinaciji dati poseban završni 'touch'.