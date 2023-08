15 savršenih modela: Trendi gležnjače koje ćemo nositi ove jeseni

S dolaskom rujna, polako se počinjemo vraćati svojim uobičajenim obavezama i rutinama. Dolazak nove sezone ujedno označava i transformaciju unutar naših ormara pa ćemo tako uskoro lagane i lepršave ljetne komade i sandale zamijeniti s debljim slojevima odjeće i toplijom obućom.

Uz svestrane loaferice i balerinke, modeli bez kojih su jesenske kombinacije nezamislive svakako su i gležnjače. Prvi modeli svestranih gležnjača i niskih čizmica već su stigli na police naših omiljenih high street brendova, a u bogatoj jesenskoj ponudi svatko će s lakoćom pronaći neke svoje favorite.

Ako je suditi prema prvim jesenskim kolekcijama, trendovi će i ove sezone biti prilično raznoliki, a kao 'it' modeli istkanule su se chunky gležnjače s rebrastim potplatom, one od brušene kože te modeli u kaubojskom stilu. Dolaze u različitim stilovima i nijansama, no među najpopularnijima su klasični modeli u crnoj i smeđoj boji koji su savršen dodatak svakoj garderobi jer pristaju uz sve.

Uz udobne ravne modele, u ponudi modnih brendova ističu se i gležnjače na petu koje djeluju jako stylish te će svaku kombinaciju učiniti elegantnom i ženstvenom. Kako se čini, najpoželjniji modeli ove će jeseni svakako biti čizmice u kaubojskom stilu koje već sada dominiraju ponudom brojnih brendova, a djeluju jako efektno i upečatljivo.

Bez imalo sumnje, gležnjače će i ove jeseni biti jedan od naših najdražih para obuće za sve jesenske prigode i vremenske (ne)prilike. U novim kolekcijama mogu se pronaći prekrasni modeli koje ćemo vrlo rado nositi u nadolazećim jesenskim danima, a neke od favorita iz aktualne ponude izdvajamo u nastavku.

Mango, 70 eur

Kožne gležnjače s metalik potpeticom začinit će svaki jesenski look, a savršen su dodatak i poslovnoj garderobi.

Mango, 100 eur

Ako ti se sviđa otkačeni stil, ove crne Mango gležnjače na vezanje savršen su izbor, a moći ćeš ih nositi sezonama jer su napravljene od prave kože.

Mango, 60 eur

Gležnjače s geometrijskom petom, izrađene od brušene kože klasik su koji pristaje uz svaki outfit.

Mango, 46 eur

Elegantne gležnjače s efektom krokodilske kože svaku će kombinaciju učiniti zanimljivom i 'chic'.

Pull and Bear, 46 eur

Niske čizmice chelsea stila s rebrastim potplatom.

Pull and Bear, 36 eur

Klasične niske chelsea gležnjače s jezičkom za povlačenje straga i zašiljenim vrhom.

Pull and Bear, 36 eur

Ravne gležnjače dostupne u crnoj boji. Vezanje vezicama i kopčanje patentnim zatvaračem s unutarnje strane. Rebrasti potplat.

Reserved, 70 eur

Upečatljive niske čizmice u crnoj boji s malom 'kitten' potpeticom.

Reserved, 140 eur

Kaubojske čizmice izrađene od prirodne kože model su u kojem nijedna kombinacija neće proći nezapaženo.

Reserved, 70 eur

Gležnjače od brušene kože, s malom potpeticom. Savršen su izbor za svaki dan.

Reserved, 50 eur

Kožne čizmice u crnoj boji, klasičnog stila.

Zara, 80 eur

Kožne čizmice kaubojskog stila, sa širokom potpeticom. Šiljasti vrh.

Zara, 30 eur

Gležnjače s visokom petom. Metalik detalj s unutarnje strane pete. Kroj uz nogu s elastičnim sarama sa strana. Okrugli vrh.

Zara, 80 eur

Ravne kožne čizmice kaubojskog stila, ukrašene zvjezdicama. Šiljasti vrh.

Zara, 56 eur

Čizmice od trapera sa širokom potpeticom i naborima na sari. Šiljasti vrh.