Traperice za jesen do 30 eura: Udobni i chic modeli za svaki ormar

S dolaskom jeseni vraćamo se modnim klasicima, a traperice su bez sumnje na vrhu te liste. Ove sezone naglasak je na udobnosti i ležernim krojevima poput vrećastih, barrel i boyfriend modela, dok su ravne traperice i dalje nepogrešiv izbor. Dobra vijest je da high street brendovi nude mnoštvo modernih modela po pristupačnim cijenama

Dolaskom jeseni vraćamo se nekim dobro znanim modnim klasicima koji su uvijek u trendu. Među njima su nezaobilazne traperice – baza svake garderobe i komad koji se nosi bez obzira na sezonu. Jesenske kombinacije nezamislive su bez dobrog para traperica, a ove godine naglasak je na modelima koji spajaju udobnost i stil.

Najpopularniji krojevi su oni ležerniji – vrećaste traperice koje daju opušten izgled, barrel modeli s modernim zaokretom te boyfriend jeans koji odišu nonšalantnošću. Ipak, klasik kojem se uvijek vraćamo jesu i ravne traperice, koje se jednostavno uklapaju u svaki ormar i pristaju gotovo svim kombinacijama, od casual majica do elegantnih blejzera.

High street brendovi ove sezone nude zaista bogat izbor modela u različitim krojevima i bojama, tako da svatko može pronaći traperice po svom ukusu, a najbolja vijest je što su cijene zaista povoljne. U nastavku smo izdvojili 15 favorita iz jesenskih kolekcija koji koštaju manje od 30 eura.

Zara - 17,99 €

Zara - 17,99 €

Zara - 17,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 25,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 25,95 €

H&M - 29,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 29,99 €

Reserved - 29,99 €

Bershka - 29,99 €

Bershka - 25,99 €