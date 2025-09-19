Torbe u bordo nijansi su najpoželjniji modni dodatak ove jeseni

Bordo torbe i ove jeseni zauzimaju posebno mjesto u modnom svijetu. Ova elegantna nijansa, koja je već prošle godine bila u vrhu trendova, nastavlja dominirati i sada – osobito kada je riječ o modnim dodacima. Savršeno se uklapa u jesensku paletu boja i svaku kombinaciju čini profinjenijom

Svaka nova sezona sa sobom donosi neke nove modne trendove i vladavinu nekih drugačijih nijansi. Ove jeseni smeđa boja se opet istaknula kao jedan od najvećih trendova, no uz smeđe nijanse, još jedna boja privlači pažnju, a riječ je o neodoljivoj bordo boji.

Već je prošle jeseni bordo zavladala modnim svijetom, a njezina popularnost nastavlja rasti i ove sezone. Iako su crna i smeđa i dalje vječni klasici, bordo se nametnula kao elegantna alternativa koja svaku kombinaciju čini profinjenijom. Upravo zato je osobito tražena kada je riječ o modnim dodacima – torbama koje su neizostavan detalj svake garderobe.

Ono što bordo boju čini posebnom jest njezina svestranost. Duboka i topla, savršeno se uklapa u jesenju paletu boja te se lako kombinira s neutralnim tonovima poput bež, sive i crne, ali i s trendi nijansama smeđe, zelene ili senf žute. Bilo da je u pitanju poslovna kombinacija, ležeran svakodnevni look ili večernji izlazak, bordo torba uvijek podiže cijeli outfit i unosi dozu sofisticiranosti.

Dodatni adut bordo nijanse leži u njezinoj bezvremenosti. Iako je ove jeseni posebno u fokusu, ona nikada uistinu ne izlazi iz mode. Riječ je o boji koja odiše toplinom i karakterom i s lakoćom se uklapa u svaki stil. Upravo zato je investicija u bordo torbu uvijek pametan izbor – riječ je o komadu koji će ti dugo ostati u ormaru i kojeg ćeš moći nositi iz sezone u sezonu.

Kako bismo ti olakšali izbor, donosimo 10 favorita iz jesenskih kolekcija koji dokazuju da bordo torba zasluženo nosi titulu najpoželjnijeg modnog dodatka ove jeseni.

