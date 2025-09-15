Torbe s resama: Stylish dodatak jesenskim kombinacijama

Boho chic trend nastavlja vladati i ove jeseni, a jedan od ključnih modnih dodataka koji naglašava taj stil su torbe s resama. Savršen su izbor za sve koje žele outfitu dati dinamiku i upečatljiv pečat

Boho chic trend još od početka godine dominira modnom scenom, a ta estetika nastavlja vladati kolekcijama i u jesenskim danima koji su pred nama. Posebnu pažnju ponovno privlače torbe s resama – modni dodatak koji savršeno spaja razigranost i eleganciju. Dolaze u raznim varijantama, od glatke do brušene kože, u zemljanim i toplim nijansama koje se savršeno uklapaju u jesenske kombinacije. Idealne su za sve koji vole istaknuti svoj stil i dodati outfitu dozu slobodnog duha.

Torba s resama lako postaje statement komad koji podiže najjednostavniju kombinaciju – od traperica i kožnih čizama, preko pletiva i midi haljina, pa sve do elegantnijih kaputa. Mini modeli daju ležeran šik prizvuk dnevnim kombinacijama, dok veće torbe s naglašenim resama stvaraju upečatljiv efekt i u večernjim prilikama. Odlično se slažu s boho šeširima, oversized kardiganima ili kaubojskim čizmama koje su ove sezone ponovno veliki trend.

Zara

Jesenske kolekcije high street i luksuznih brendova nude bogat izbor – od sofisticiranih kožnih torbi u neutralnim tonovima do modela u hrabrim bojama i s naglašenim detaljima. Rese su tu da unesu pokret, dinamiku i razigranost u svaki outfit, a pritom ove torbe ostaju praktičan i nosiv izbor.

U nastavku donosimo naše favorite torbi s resama iz aktualne ponude koje će unijeti dozu boho šarma u tvoje jesenske kombinacije.

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 22,99 €

Reserved - 35,99 €

Reserved - 22,99 €

Mango - 149,99 €

Mango - 99,99 €

Mango - 79,99 €

Mango - 39,99 €

& Other Stories - 129 €