Tople i debele zimske jakne i ove su sezone nezaobilazan komad

S dolaskom hladnijih dana, ključan komad garderobe postaju debele jakne koje pružaju toplinu i udobnost, a istovremeno donose dozu stila u zimske outfite. Danas zimske jakne više nisu samo funkcionalne, one su i statement komad upečatljivog izgleda i privlačnog dizajna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I ove sezone među najpopularnijim modelima ističu se tople puffer i prošivene jakne koje su dobile luksuzne preinake sa sjajnim materijalima, prevelikim ovratnicima i dodatnim detaljima poput remena koji naglašavaju struk. Dolaze u različitim duljinama, od onih do bedara pa sve do gležnjeva, pružajući beskonačne mogućnosti za kombiniranje. Ključne boje sezone uključuju neutralne tonove poput bež, smeđe i bijele, kao i odvažne nijanse poput zelene i bordo koje će razvedriti tmurne zimske dane. Za ljubitelje minimalističkog stila, crna ostaje bezvremenska opcija, dok su za one koji žele istaknuti svoj stil jakne u metalik nijansama odličan izbor jer djeluju vrlo upečatljivo.

Prilikom kupovine debele zimske jakne, važno je obratiti pažnju na kvalitetu materijala i podstavu. Vodootporni vanjski slojevi i unutrašnji materijali poput vune ili flisa osiguravaju zaštitu od vjetra i niskih temperatura. Osim puffer jakni, u trendu su i teddy jakne te modeli u stilu kaputa s toplom podstavom koji privlače pažnju svojom voluminoznošću i impresivnim dizajnom.

Debele jakne odlično se slažu s casual kombinacijama poput traperica i toplih pletiva, ali mogu poslužiti i kao kontrast uz elegantnije komade poput pletenih haljina. Uz to, ne zaboravi na dodatke poput modernih šalova i kapa koji će upotpuniti zimski look.

Kada temperature padnu, debele jakne su više od modnog trenda – one su nužan saveznik za sve koji žele biti u toplom i udobnom, ali i istovremeno izgledati stylish ove zime. U nastavku donosimo neke od najboljih modela iz aktualne ponude high street brendova.

H&M - 44,99 €