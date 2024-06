Savršene za ljeto: Jesu li ovo tenisice koje ćemo nositi cijelu sezonu?

Jednostavni komadi koji se lako daju kombinirati odličan su izbor preferiraš li minimalistički look. Kako bismo ljeto dočekale spremne, fokusirale smo se na obuću koju ćemo nositi svakodnevno, a prikladne su i za plus 30. Naravno, to su bijele tenisice. No jedan je model klasičnih tenisica ljetos posebno tražen.

Bijele tenisice idu uz gotovo svaki outfit, bilo da biraš ležerno ili chic. Možeš ih nositi uz jeans i top ili oversized majicu, lepršavu ljetnu haljinu ili uz elegantno odijelo – svakom će outfitu bijele tenisice udahnuti dašak svježine i opuštenosti.

Trendovi bijelih tenisica

Osim glomaznijih tenisica s platformom, ovog ljeta za žene su hit niski i uski modeli retro dizajna, od antilopa ili glatke kože – poput legendarnih Adidas samba tenisica. Za ove elegantne, a istovremeno cool tenisice slobodno možemo reći da su "najljetnije". Lagane su, ženstvene i vrlo praktične, a opet daleko su od sportskih tenisica za teretanu ili trčanje.

Adidas Samba ADV - 177 €

Zara, 39,95 €

Kako ih kombinirati

Posebno dobro ovaj niski model izgleda uz svijetle traperice, midi suknje ili ove godine posebno popularne bijele haljine s čipkom. Za posao ovaj model tenisica kombiniraj s hlačama od odijela i tankim ljetnim puloverom ili biraj klasiku uz jeans i bijelu košulju.

Za kraj, bijele tenisice izgledaju dobro samo kad su sasvim čiste pa ti preporučujemo da ih impregniraš prije prvog nošenja. Također, važno je redovito čišćenje – koristi nježnu otopinu sapuna ili specijalno sredstvo za čišćenje. Tvrdokorne mrlje možete očisti četkicom za zube i s malo sode bikarbone ili limunovog soka. Ako imaš kožne tenisice, važno je svakodnevno nanositi kremu za njegu kože koja ih šiti od pukotina i prljavštine. Za vrućih ljetnih dana nakon svakog nošenja prozrači tenisice, a preporučljivo je koristiti i uloške ili dezodorans za stopala kako bi izbjegla neugodne mirise.