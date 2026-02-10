Recept Sydney Sweeney za hit-styling: Traper haljina s korzetom i čizme koje svi žele

Bilo da se radi o glamuroznim haljinama na crvenom tepihu ili odvažnim uličnim kombinacijama, Sydney Sweeney ne prati trendove, ona ih stvara. Svakim svojim pojavljivanjem iznova potvrđuje svoj status modne sile na koju treba računati

Glumica Sydney Sweeney, čiji modni odabiri redovito postaju glavna tema svjetskih medija, ponovno je dokazala svoj status jedne od najbolje odjevenih zvijezda mlađe generacije. Prilikom nedavnog posjeta New Yorku, dvadesetsedmogodišnja zvijezda serije "Euforija" prošetala je ulicama Manhattana u odvažnoj kombinaciji koja spaja ležerni traper i zavodljive elemente donjeg rublja, privlačeći sve poglede i postavljajući nove trendove za nadolazeću sezonu.

Poslovni angažman u srcu Wall Streeta

Povod njezinog dolaska u Veliku Jabuku bio je poslovne prirode, no Sydney je i ovaj događaj pretvorila u prvoklasnu modnu pistu. Glumica je, naime, imala čast pozvoniti zvonom za otvaranje trgovanja na njujorškoj burzi (NYSE), čime je obilježila svoju uspješnu suradnju s popularnim brendom American Eagle. Kao zaštitno lice njihove iznimno uspješne i viralne kampanje naziva "Sydney Sweeney Has Great Jeans", koja je ciljano usmjerena na Generaciju Z, glumica je svojim pojavljivanjem potvrdila koliko je njezin utjecaj snažan ne samo u svijetu filma, već i u modnoj industriji.

Profimedia

Upravo je za ovu prigodu odabrala kombinaciju koja savršeno utjelovljuje estetiku brenda, ali s njezinim prepoznatljivim, odvažnim potpisom. Njezin modni odabir nije bio slučajan; bio je to pomno osmišljen potez koji je spojio korporativni svijet Wall Streeta s modernom i pristupačnom estetikom.

Traper kao neočekivani statement komad

U središtu pozornosti bila je tamnoplava traper mini haljina, izrađena po mjeri upravo od strane brenda American Eagle. Iako naizgled jednostavna, haljina je skrivala detalj koji ju je učinio posebnim. Riječ je o ugrađenom korzetu s jasno vidljivim šavovima koji su suptilno naglašavali njezinu figuru, dajući cijelom izgledu lingerie-inspired notu.

Profimedia

Ovaj detalj savršeno se nadovezuje na njezin nedavni poslovni pothvat, lansiranje vlastitog brenda donjeg rublja Syrn krajem siječnja. Haljina uskog kroja, koja se kopča gumbima cijelom dužinom, imala je i decentne plisirane detalje na rubu, što je kombinaciji dalo dodatnu dozu ženstvenosti.

Moćni dodaci koji čine razliku

Kako bi zaokružila ovaj upečatljiv stajling, Sydney se oslonila na moćne i luksuzne modne dodatke. Cijelu je kombinaciju podigla visokim crnim kožnim čizmama koje su sezale do koljena, dodajući joj dozu drskosti i elegancije. U ruci je nosila jednu od najpopularnijih torbica sezone, Miu Miu Arcadie model, što ne čudi s obzirom na to da je glumica ambasadorica upravo tog brenda. Od znatiželjnih pogleda skrivala se iza elegantnih crnih sunčanih naočala s potpisom luksuzne modne kuće Givenchy, a ispod haljine je nosila prozirne crne najlonke, koje su se vratile na velika vrata modne scene.

Profimedia

Iza ovog, kao i mnogih drugih njezinih besprijekornih izdanja, stoji njezina dugogodišnja stilistica Molly Dickson, čije usluge koriste i zvijezde poput Lane Del Rey i Camile Mendes. Zaokružen beauty look s opuštenim plavim valovima te klasičnom šminkom, koju su obilježili naglašeni tuš na očima i ruž u neutralnoj boji, samo je potvrdio zašto je Sydney Sweeney postala nezaobilazno ime u svijetu mode.